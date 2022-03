Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (mercoledì 9 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SPICCA REAL MADRID PSG!

I risultati di Champions League per il ritorno degli ottavi proseguono mercoledì 9 marzo, con altre due partite: si parla di Manchester City Sporting Lisbona e Real Madrid Psg, entrambe in programma alle ore 21:00 e che ci consegneranno altre due squadre qualificate ai quarti. Naturalmente spicca la seconda parte dello show tra le due corazzate che questa volta saranno al Santiago Bernabeu (questo perché il Real Madrid ha vinto il girone) e che per il risultato dell’andata hanno una situazione ancora totalmente in bilico, aperta davvero a qualunque esito.

Non così all’Etihad, dove il Manchester City riparte dal 5-0 di Lisbona e dunque avrà una serata di pura e semplice formalità, certo nel calcio e nello sport non si può mai dire ma la qualificazione di Pep Guardiola non dovrebbe assolutamente essere in bilico. Vedremo allora quello che succederà, i risultati di Champions League stanno per tenerci compagnia e, come detto, dopo le due squadre di ieri stiamo per conoscerne altre che proseguiranno il loro cammino verso i quarti di finale, avvicinando chiaramente il tabellone della competizione che sarà poi definitivo la prossima settimana, quando si disputeranno le ultime quattro partite.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

La grande attrazione dei risultati di Champions League per mercoledì 9 marzo è chiaramente Real Madrid Psg: all’andata Leo Messi ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto ampliare il margine a favore dei transalpini, che hanno comunque vinto con un gol in extremis di Mbappé ma si presentano al match dei match dopo una sconfitta, contro il Nizza in una Ligue 1 nella quale hanno comunque un vantaggio talmente ampio da potersi permettere qualche passaggio a vuoto. Così anche il Real Madrid nella Liga, anche se qui il margine è più ridotto e forse Carlo Ancelotti teme ancora che un Barcellona in ascesa possa arrivare.

Di sicuro al Santiago Bernabeu si giocherà sui dettagli, un 1-0 casalingo nell’era in cui è sparito il valore doppio sui gol in trasferta è una differenza davvero minima e allora attenzione, perché questo ritorno degli ottavi di Champions League potrebbe anche prevedere i tempi supplementari. Come detto non sarà chiaramente il caso di Manchester City Sporting Lisbona, una passeggiata di salute per Pep Guardiola che ancora una volta vola ai quarti di finale e attende la sua prossima avversaria. Vedremo dunque, tra poco saremo in campo e non vediamo l’ora che arrivi il calcio d’inizio delle due partite che compongono il quadro dei risultati di Champions League per altri due ottavi di finale di ritorno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Manchester City Sporting Lisbona (andata 5-0)

Ore 21:00 Real Madrid Psg (andata 0-1)



