RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’INTER PER I QUARTI

Tornano protagonisti già oggi martedì 11 marzo 2025 i risultati Champions League, perché a una sola settimana di distanza dalle partite d’andata si disputeranno fra oggi e domani le sfide di ritorno degli ottavi di finale, con Inter Feyenoord naturalmente al centro della nostra attenzione, perché alle ore 21.00 a San Siro l’ultima rappresentante italiana si giocherà il passaggio ai quarti di finale. Le prospettive sono naturalmente ottime dopo il successo per 0-2 mercoledì scorso a Rotterdam, con i gol della coppia d’attacco formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la ThuLa che ha illuminato la notte olandese.

Insomma, l’Inter ha dimostrato di essere più forte rispetto al Feyenoord e metà dell’opera senz’altro è già stata portata a termine, adesso sarà importante completare il tutto, magari senza spendere troppe energie, considerando che l’Inter ragiona addirittura su tre fronti, dallo scudetto alla Coppa Italia, ma con un doveroso occhio di riguardo proprio per i risultati Champions League dopo la finale raggiunta già due anni fa dai nerazzurri di Simone Inzaghi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: COSA ATTENDERCI DALLE ALTRE PARTITE?

Dato il giusto risalto all’Inter che deve completare la missione qualificazione nei risultati Champions League oggi, ricomponiamo l’ordine cronologico per ricordare che il martedì di Coppa avrà inizio alle ore 18.45 con Barcellona Benfica. Gli spagnoli sono favoriti dopo il successo per 0-1 in Portogallo, il margine è meno netto rispetto ai nerazzurri, ma con il ritorno in casa i blaugrana hanno già a loro volta “prenotato” i quarti. Si passa poi alla prima serata, citando innanzitutto Leverkusen Bayern Monaco, il derby tedesco che designerà l’eventuale rivale dell’Inter ai quarti.

Tutto fa pensare che questo ruolo possa toccare al Bayern Monaco, che in trasferta proverà a difendere l’enorme margine di vantaggio garantito dal 3-0 casalingo di settimana scorsa, per cui c’è in vista la possibile rivincita della finale 2010 o degli ottavi 2011 – per citare due precedenti dolci per i nerazzurri. Infine i riflettori saranno naturalmente puntati su Liverpool PSG: all’andata hanno giocato meglio i francesi ma hanno vinto 0-1 i Reds al Parco dei Principi, quindi proprio il Liverpool ora è favorito, ma lo spettacolo sarà assicurato per i risultati Champions League ad Anfield…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO OTTAVI

Ore 18.45

Barcellona Benfica (and. 1-0)

Ore 21.00

Inter Feyenoord (2-0)

Leverkusen Bayern Monaco (0-3)

Liverpool PSG (1-0)