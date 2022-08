Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno playoff (23 agosto)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI VA AI GIRONI?

I risultati di Champions League per il ritorno dei playoff, martedì 23 agosto, ci consegneranno il nome di altre tre squadre che entreranno nella fase a gironi, il cui sorteggio avverrà giovedì. Benfica Dinamo Kiev, Stella Rossa Maccabi Haifa e Viktoria Plzen Qarabag si giocano alle ore 21:00 di questa sera: da 26 le partecipanti ai gironi diventeranno 29, e poi ovviamente domani il quadro sarà completo con l’analisi della fase finale della competizione che finalmente potrà diventare totale e concreta, anche e soprattutto per quanto riguarda le italiane.

Cosa succederà questa sera nei risultati di Champions League? Valutando quanto accaduto sei giorni fa nelle partite di andata, possiamo dire che l’unica doppia sfida il cui pronostico sembra sancita è quella tra Benfica e Dinamo Kiev: le Super Aquile hanno vinto 2-0 in trasferta e dunque hanno due risultati e mezzo su tre a disposizione, nel senso che possono anche perdere con una rete di scarto. Negli altri due match invece regna l’incertezza, e questo renderà la serata dedicata ai risultati di Champions League ancora più interessante: iniziamo dunque il nostro rapido excursus sul ritorno dei playoff…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Champions League per il ritorno dei playoff abbiamo detto del Benfica: quello del Da Luz contro la Dinamo Kiev sarebbe anche il big match per quanto riguarda il calendario di questa sera, ma il colpo grosso dei portoghesi nella partita di andata ha reso il discorso legato alla qualificazione al girone molto più chiuso di quanto potesse sembrare inizialmente, o comunque ci ha detto di come la squadra ucraina in questo momento non sia nemmeno vicina al livello cui era arrivata qualche anno fa (ormai parecchi).

Come già detto poi, nelle altre due sfide regna l’incertezza: il Maccabi Haifa ha vinto 3-2 all’andata, ma il fatto che non esista più la regola del valore doppio ai gol in trasferta rende più complessa l’operazione anche per la Stella Rossa, che nel caldissimo Marakanà non potrà qualificarsi direttamente con un 1-0 (o un 2-1) ma dovrà comunque passare dai tempi supplementari, e magari anche dai calci di rigore. In Repubblica Ceca invece si riparte da un pareggio senza gol: in Azerbaijan Viktoria Plzen e Qarabag hanno disputato una partita attendista rimandando tutto a questa sera. Ultimo dato curioso prima di lasciare spazio ai risultati di Champions League: tutte le sei squadre impegnate questa sera hanno già partecipato alla fase a gironi del torneo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 21:00 Benfica Dinamo Kiev (andata 2-0)

Ore 21:00 Stella Rossa Maccabi Haifa (andata 2-3)

Ore 21:00 Viktoria Plzen Qarabag (andata 0-0)











