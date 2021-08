Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno playoff, 25 agosto

I risultati Champions League oggi, mercoledì 25 agosto, vivranno una serata da non perdere, perché in programma ci sono le ultime tre partite di ritorno dei playoff, che completeranno definitivamente il quadro delle 32 squadre che poi per tutto l’autunno daranno vita alla fase a gironi della Uefa Champions League 2021-2022. Per chi è dovuto scendere in campo già nei preliminari estivi, è il culmine di settimane inseguendo il sogno della qualificazione alla fase a gironi e oggi capiremo se e per chi il sogno diventerà realtà. Settimana scorsa avevamo avuto l’andata, ora naturalmente con il ritorno avremo tutti i verdetti dei playoff della Champions League, ultimo ostacolo verso l’agognata fase a gironi.

Ricordiamo che per ora non ci sono ancora squadre italiane coinvolte, perché le nostre quattro rappresentanti in Champions League Inter, Milan, Atalanta e Juventus (in ordine di classifica della scorsa Serie A) sono ammesse direttamente alla fase a gironi e dunque aspettano con ansia soprattutto la giornata di domani, quando avrà luogo il sorteggio che come sempre servirà per sancire la composizione dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno il quadro completo e definitivo per i risultati Champions League del ritorno dei playoff, i cui verdetti dovranno tenere conto del fatto che a parità di punti e gol segnati nel doppio confronto non ci sarà più la discriminante dei gol in trasferta. Considerando sempre il fuso orario italiano, ecco che le tre partite attese per oggi sono tutte in calendario alle ore 21.00 di questa sera e sono quelle che all’andata furono disputate di martedì, perché si applica l’inversione delle date e ieri ha giocato chi all’andata era sceso in campo di mercoledì.

Nel cosiddetto Champions Path (cioè le partite tra squadre di nazioni che non iscrivono di diritto alla fase a gironi nemmeno i campioni nazionali) avremo Brondby Salisburgo e Dinamo Zagabria Sheriff Tiraspol, dunque le sfide tra i campioni di Danimarca e Austria da un lato, Croazia e Moldavia dall’altra. Nel League Path (sfide tra squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nella scorsa stagione) c’è una sola partita ma decisamente intrigante, perché si tratta di Shakhtar Donetsk Monaco: tra gli ucraini e i monegaschi (calcisticamente francesi), una delle due si dovrà accontentare di un posto in Europa League, che è il destino che tocca a chi esce sconfitto dai playoff di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 21.00

Brondby Salisburgo (and. 1-2)

Dinamo Zagabria Sheriff Tiraspol (and. 0-3)

Shakhtar Donetsk Monaco (and. 1-0)



