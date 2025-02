RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: MILAN E ATALANTA IN CAMPO OGGI

I primi verdetti della fase ad eliminazione diretta ci attendono per i risultati Champions League oggi, martedì 18 febbraio 2025: anche Atalanta e Milan saranno protagoniste, accomunate dalla necessità di rimontare dopo le sconfitte subite da nerazzurri e rossoneri nel primo atto dei playoff, novità di questa edizione della Champions League. In ordine cronologico partiremo alle ore 18.45 con Milan Feyenoord, a San Siro il Diavolo deve recuperare dopo la sconfitta per 1-0 nella partita d’andata di sei giorni fa in Olanda.

Pesò molto l’errore di Mike Maignan in occasione del gol vittoria, ma anche la prestazione generale del Milan fu abbastanza deludente, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno quindi diciamo che avere un solo gol da rimontare non è un’impresa possibile. Nei risultati Champions League ovviamente Sergio Conceicao ha una sola possibilità: vincere, se possibile con più di un gol di scarto per evitare le insidie di tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, che essendo alle partite di ritorno dei playoff sono ovviamente una possibilità.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SERVONO RIMONTE PER LE ITALIANE

Alle ore 21.00 ci saranno le altre tre partite del giorno per i risultati Champions League, cioè Atalanta Bruges, Bayern Celtic e Benfica Monaco, la nostra attenzione si rivolgerà soprattutto al Gewiss Stadium di Bergamo, dove la Dea di Gian Piero Gasperini si ritrova nella stessa situazione del Milan, dal momento che pure l’Atalanta ha la necessità di rimontare una sconfitta con un gol di scarto subita nel match d’andata mercoledì scorso in Belgio.

In realtà, volendo esaminare più nel dettaglio la prestazione, ci sono più rimpianti per l’Atalanta, perché i nerazzurri hanno perso a Bruges a causa di un calcio di rigore francamente discutibile concesso ai padroni di casa nei minuti di recupero, facendo svanire in extremis un pareggio che sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto e certamente avrebbe messo l’Atalanta in una posizione di partenza decisamente migliore. Ci sono però 90 (o forse più) minuti per ribaltare la situazione, in un martedì di lusso grazie ai risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 18.45

Milan Feyenoord (and. 0-1)

Ore 21.00

Atalanta Bruges (and. 1-2)

Bayern Celtic (and. 2-1)

Benfica Monaco (and. 1-0)