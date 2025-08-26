Risultati Champions League, diretta gol live score delle partite di ritorno dei playoff che sono in programma oggi, martedì 26 agosto 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TRE PARTITE PER IL RITORNO DEI PLAYOFF

Siamo arrivati ormai all’epilogo del lunghissimo cammino delle qualificazioni estive: i risultati Champions League ci faranno compagnia con le prime tre partite di ritorno dei playoff oggi, martedì 26 agosto 2025. Tra oggi e domani quindi scopriremo i nomi delle ultime sette squadre ammesse alla ‘fase campionato’ della Champions League 2025-2026.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Le partite cominciano! Diretta gol live score (andata playoff, 20 agosto 2025)

Detto che per l’Italia avremo naturalmente i tricolori del Napoli e poi Inter, Atalanta e Juventus in ordine di classifica, e che per le squadre sconfitte in questi playoff ci sarà comunque un posto nel tabellone principale della Europa League, scopriamo adesso che cosa ci attenderà nelle prossime ore.

Per esigenze di fuso orario, il martedì in compagnia dei risultati Champions League prenderà il via già alle ore 18.45 con Kairat Celtic. Gli scozzesi sono nettamente più blasonati, ma all’andata in casa non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 0-0 contro i campioni del Kazakistan, che quindi sognano il passaggio alla fase campionato, che farebbe la storia del club.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite, andata playoff (oggi 19 agosto 2025)

Il Kairat infatti vanta una sola partecipazione al tabellone principale di una Coppa europea, era il 2021-2022 ma si trattava della Conference League, evidentemente la Champions sarebbe tutt’altra storia – fermo restando che già l’eventuale “retrocessione” in Europa League sarebbe comunque il miglior risultato di sempre. Avremo una sorpresa stasera per i risultati Champions League?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DUE SFIDE IN PRIMA SERATA

Passiamo poi alle due partite di prima serata, che avranno inizio alle ore 21.00 per i risultati Champions League nel ritorno dei playoff. In Pafos Stella Rossa il nome più blasonato è quello dei serbi, ma anche qui una sorpresa è possibile, anzi in questo caso dobbiamo dire probabile, perché i campioni di Cipro hanno vinto per 1-2 all’andata in trasferta a Belgrado e di conseguenza adesso il traguardo è vicinissimo per il Pafos, che l’anno scorso raggiunse gli ottavi di Conference League ma ora sogna ancora più in grande.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Benfica senza problemi! (oggi 12 agosto)

L’altra partita sembra invece essere segnata in partenza: parliamo di Sturm Graz Bodø/Glimt, i padroni di casa austriaci dovranno cercare una rimonta ai limiti dell’impossibile perché l’andata in Norvegia ha sancito la vittoria per 5-0 del Bodø/Glimt, a loro volta a caccia della prima volta nel tabellone principale di Champions League. I norvegesi nel 2022 e nel 2024 si sono fermati proprio ai playoff, andando poi anche molto avanti nelle altre Coppe, ma questa volta servirebbe qualcosa di clamoroso per negare loro la festa nei risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 18.45

Kairat Celtic (and. 0-0)

Ore 21.00

Pafos Stella Rossa (and. 2-1)

Sturm Graz Bodø/Glimt (and. 0-5)