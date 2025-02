RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SERA DECISIVA PER LA JUVENTUS

La Juventus vivrà una serata fondamentale per la sua stagione oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, in occasione dei risultati Champions League per il ritorno dei playoff. Infatti i bianconeri saranno l’unica formazione italiana impegnata oggi e l’appuntamento sarà alle ore 21.00 con PSV Eindhoven Juventus, trasferta in terra olandese nella quale Thiago Motta avrà un piccolo ma prezioso vantaggio, grazie al successo casalingo per 2-1 nella partita d’andata di otto giorni fa all’Allianz Stadium.

Verrebbe da dire che stasera sarebbe perfetto “mister X”: la Juventus ha pareggiato tanto, diciamo pure troppo nel corso di questa stagione, ma naturalmente stavolta la divisione della posta andrebbe benissimo al Philips Stadion per le sorti dei bianconeri nei risultati Champions League. Andare avanti nella competizione sarebbe fondamentale sia per dare maggior valore all’intera stagione, sia per le casse societarie che sappiamo essere in sofferenza. Insomma, in Olanda stasera la Juventus si giocherà davvero parecchio…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GRANDE SPETTACOLO AL BERNABEU

La Juventus naturalmente sarà al centro della nostra attenzione per i risultati Champions League, ma le partite del giorno saranno quattro. Non dovrebbero dirci moltissimo Borussia Dortmund Sporting Lisbona e PSG Brest, perché tedeschi e parigini hanno già vinto per 0-3 all’andata in trasferta e quindi oggi dovrebbero facilmente completare l’opera, mentre il discorso è fatalmente diverso per il ritorno stellare al Santiago Bernabeu per Real Madrid Manchester City, la partita che già stasera sancirà il capolinea per uno dei due colossi.

Settimana scorsa il Real Madrid ha vinto per 2-3 in casa del Manchester City, quindi adesso Carlo Ancelotti è favorito su Pep Guardiola, però sbilanciarsi sarebbe pericoloso, perché nei frequenti incroci delle scorse stagioni è già successo di tutto e in fondo così è stato pure settimana scorsa nel match in Inghilterra, con colpi di scena fino ai minuti di recupero. Da spettatori neutrali sicuramente potremo divertirci parecchio, anche se spiace che una delle due dovrà salutare già questa sera i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 18.45

Borussia Dortmund Sporting Lisbona (and. 3-0)

Ore 21.00

PSG Brest (and. 3-0)

PSV Eindhoven Juventus (and. 1-2)

Real Madrid Manchester City (and. 3-2)