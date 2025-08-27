Risultati Champions League, diretta gol live score delle ultime quattro partite di ritorno dei playoff attese oggi, mercoledì 27 agosto 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMPLETANO I PLAYOFF

È la sera degli ultimi verdetti per i risultati Champions League oggi, mercoledì 27 agosto 2025, almeno per quanto riguarda naturalmente tutti i vari turni preliminari estivi, che vedranno il loro ultimo atto consumarsi nelle prossime ore, quando ci restano da seguire ancora quattro partite di ritorno dei playoff.

A quel punto sarà completo il quadro delle 36 squadre partecipanti alla cosiddetta “fase campionato” che già conosciamo dalla scorsa edizione della Champions League, per la quale domani ci sarà il sempre affascinante sorteggio che andrà a formare il cammino anche delle nostre quattro squadre, cioè Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Prima però dobbiamo ancora pensare ai verdetti che arriveranno dai campi questa sera, allora ricordiamo che il mercoledì dei risultati Champions League si aprirà già alle ore 18.45 perché il primo match sarà Qarabag Ferencvaros, si giocherà quindi in Azerbaigian con i padroni di casa vicinissimi al grande traguardo.

Il Ferencvaros infatti ha perso per 1-3 in casa all’andata settimana scorsa e ciò renderà decisamente complicato il tentativo di rimonta da parte degli ungheresi, mentre il Qarabag vuole completare l’opera. Non sarebbe la prima volta per gli azeri nel tabellone principale della Champions League, se lo ricorderanno ad esempio i tifosi della Roma, ma resta comunque un traguardo di enorme valore da quelle parti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SCOPRIAMO LE PARTITE IN PROGRAMMA

Le ultime tre partite di oggi per i risultati Champions League saranno invece al più tradizionale orario delle 21.00, quando scopriremo i verdetti di due sfide ancora molto incerte e di un playoff che sembra invece nettamente indirizzato. Quest’ultimo è Bruges Rangers, perché settimana scorsa i belgi hanno espugnato Glasgow con il risultato di 1-3 e ciò pone evidentemente in una posizione di notevole forza il Club Brugge, mentre i Rangers andranno a caccia di un’impresa che sarebbe memorabile.

Si ripartirà invece dal pareggio negli altri due appuntamenti, potrebbe avere un piccolo vantaggio chi giocherà il ritorno in casa ma sicuramente tutto è molto più equilibrato, almeno sulla carta. Stiamo parlando di Copenaghen Basilea, match che in terra svizzera era terminato con il risultato di 1-1, e poi di Benfica Fenerbahce, che invece in Turchia non ci aveva offerto gol ed era quindi terminata per 0-0. Saranno le partite più accese per i risultati Champions League?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 18.45

Qarabag Ferencvaros (and. 3-1)

Ore 21.00

Benfica Fenerbahce (and. 0-0)

Bruges Rangers (and. 3-1)

Copenaghen Basilea (and. 1-1)