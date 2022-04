Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno quarti (13 aprile)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GLI ULTIMI DUE QUARTI!

I risultati di Champions League per le partite di mercoledì 13 aprile ci proiettano a vivere gli ultimi due quarti di finale di ritorno: appuntamento alle ore 21:00 per Atletico Madrid Manchester City e Liverpool Benfica, con due situazioni parecchio diverse per quanto riguarda il discorso qualificazione. Al Wanda Metropolitano di fatto sarà tutto ancora in bilico, perché si riparte dal gol con cui Kevin De Bruyne ha risolto la partita di andata e, come ben sappiamo, il fatto che non esista più la regola del valore doppio sui gol in trasferta rende ancora più equilibrata la corsa alla semifinale di Champions League.

Ad Anfield invece non sarà una formalità per il Liverpool, ma quasi: i Reds otto giorni fa hanno vinto 3-1 la partita del Da Luz, questo significa che per andare ai tempi supplementari il Benfica avrebbe bisogno di vincere con due gol di margine, dovendolo fare su uno dei campi più caldi al mondo e contro una delle squadre migliori. Vedremo quello che succederà, ma possiamo già dire che salvo clamoroso scossoni Jurgen Klopp abbia conquistato una semifinale, mentre nell’altro match sarà tutto in divenire pur con il Manchester City in vantaggio; tra poco saremo in campo e dunque lasceremo la parola ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Le partite che ci forniscono i risultati di Champions League sono dunque parecchio interessanti: da una parte abbiamo infatti un Liverpool che come detto è in ampio vantaggio nei confronti del Benfica. Sicuramente tornerà alla mente quanto accaduto con il ritorno degli ottavi, quando l’Inter si era presentata ad Anfield e aveva vinto, in qualche modo sfiorando la grande impresa anche se poi erano stati i Reds a meritare di più nel corso dei 90 minuti (forse a differenza di quanto accaduto all’andata); vero è anche che il Liverpool parte clamorosamente favorito e non potrebbe essere altrimenti, anche per il livello generale delle due squadre.

Nell’altro match, lo abbiamo visto, Atletico Madrid e Manchester City partono quasi alla pari: al momento a decidere i quarti di Champions League è il gol di De Bruyne (sarebbe meglio dire la magia di Phil Foden, che gli ha fornito l’assist) ma per l’appunto i Colchoneros potrebbero anche vincere 2-1 o 3-2 senza la preoccupazione dei gol realizzati in trasferta, e questo inevitabilmente aumenta la possibilità di andare ai tempi supplementari. Avremo quindi due inglesi in semifinale di Champions League, oppure ci sarà il colpo di una delle due avversarie? Staremo a vedere, perché tra poche ore si tornerà a giocare per i risultati di Champions League nel ritorno dei quarti di finale…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Atletico Madrid Manchester City (andata 0-1)

Ore 21:00 Liverpool Benfica (andata 3-1)











