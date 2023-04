RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Ennesima semifinale per Ancelotti? Diretta gol live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, LA PARTITA DI LONDRA

Nella nostra panoramica sui risultati Champions League, adesso naturalmente dobbiamo spendere qualche parola in più anche su Chelsea Real Madrid, l’altra partita in programma stasera oltre a Napoli Milan. A Stamford Bridge si ripartirà dalla vittoria per 2-0 del Real a Madrid sei giorni fa, un risultato che concede un ampio vantaggio a Carlo Ancelotti, che però ricorderà molto bene i brividi provati un anno fa, quando espugnò Londra con due gol di scarto ma poi rischiò il clamoroso harakiri al Bernabeu, sempre nei quarti contro il Chelsea.

Certo, bisogna dire che i Blues quest’anno sono lontanissimi parenti della squadra degli ultimi anni: sono addirittura undicesimi in Premier League, stasera per loro è l’ultima spiaggia per dare ancora significato a una stagione altrimenti fallimentare. Il Real Madrid quindi è favorito, anche dall’alto della sua straordinaria consuetudine con le sfide di Coppa, ma dovrà stare molto attento alla forza della disperazione di una rivale sull’orlo del baratro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GRANDE DERBY ITALIANO NAPOLI-MILAN

I risultati Champions League tornano a farci compagnia oggi, martedì 18 aprile: infatti in programma ci sono le partite di ritorno dei quarti di finale, due stasera e altrettante domani. Siamo ormai a un momento decisivo della Champions League 2022-2023, perché è tempo di verdetti circa le quattro squadre che avanzeranno alle semifinali e cominceranno a vedere davvero vicino il sogno, cioè diventare campioni d’Europa il 10 giugno prossimo a Istanbul, dove si disputerà la finale allo stadio Olimpico Ataturk.

Andiamo allora a scoprire subito quali saranno le due partite attese oggi per i risultati Champions League nel ritorno dei quarti di finale: si inverte il programma rispetto a settimana scorsa, vedremo quindi in campo chi aveva giocato al mercoledì. Ecco allora che ci attendono Napoli Milan e Chelsea Real Madrid, naturalmente con fischio d’inizio fissato in entrambi i casi alle ore 21.00 e riflettori puntati in ottica italiana soprattutto sul derby al Maradona, anche se dall’altra parte si affrontano le ultime due vincitrici della Champiopns League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, IL DERBY ITALIANO

Ecco allora che Napoli Milan deve naturalmente avere la precedenza parlando dei risultati Champions League. Terzo confronto nello spazio di appena sedici giorni, finora è stato un dominio del Milan che espugnò proprio il San Paolo con un clamoroso 0-4 in campionato per poi vincere sei giorni fa la partita d’andata a San Siro grazie al gol di Bennacer. Si riparte quindi con un margine di vantaggio piccolo ma prezioso per il Milan, che potrà mettere sul piatto anche la fiducia nata naturalmente grazie all’esito dei due precedenti.

La situazione appare quasi paradossale, se si pensa che il Napoli è l’unica squadra che il Milan è riuscito a battere nelle ultime settimane – partenopei esclusi, dobbiamo tornare addirittura al 2-0 contro l’Atalanta del 26 febbraio scorso. I rossoneri quindi non stanno benissimo, ma si esaltano contro il Napoli per il quale invece sembra essere valido il discorso opposto: la perfetta macchina di Luciano Spalletti si è inceppata proprio in corrispondenza di questo grande triplo confronto con il Diavolo, lo scudetto non è in discussione ma per passare il turno serve cambiare qualcosa – impresa in teoria non impossibile, basterebbe ritrovare il Napoli di un mese fa…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Chelsea Real Madrid (andata 0-2)

Napoli Milan (andata 0-1)











