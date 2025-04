RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DUE NETTE FAVORITE

Senza respiro, tornano protagonisti già oggi, martedì 15 aprile 2025, i risultati Champions League grazie alle partite di ritorno dei quarti di finale. Le sfide che ci attendono oggi potrebbero già essere state indirizzate in modo chiaro dall’esito del match d’andata, in particolare Borussia Dortmund Barcellona, perché i tedeschi avranno bisogno non semplicemente del fattore campo, bensì di una sorta di miracolo sportivo per provare a ribaltare la sconfitta per 0-4 incassata all’andata a Barcellona.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Psg e Barca! (oggi mercoledì 9 aprile 2025)

I catalani, nel bene e nel male, sono stati protagonisti in anni recenti di alcuni verdetti clamorosi per i risultati Champions League, quindi sanno che la certezza assoluta non esiste, ma francamente possiamo dire che una rimonta del Borussia probabilmente supererebbe come sorpresa tutte quelle viste in precedenza, anche considerate le difficoltà che i gialloneri stanno vivendo anche in Bundesliga, mentre per il Barcellona ci sono concrete speranze di dare l’assalto al terzo Triplete nella storia del club dopo quelli del 2009 e del 2015.

Diretta/ Barcellona Borussia (risultato finale 4-0): la chiude Lamine Yamal! (Champions, 9 aprile 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI PUÒ RIMONTARE?

Ecco allora che, per ipotizzare una eventuale rimonta nei risultati Champions League, potrebbe essere più ragionevole pensare all’altra partita, cioè Aston Villa PSG – ricordiamo che entrambe avranno inizio alle ore 21.00. Infatti gli inglesi dovranno cercare di ribaltare una sconfitta chiara, ma non così pesante, cioè il 3-1 che l’Aston Villa ha incassato sei giorni fa al Parco dei Principi di Parigi, con rimpianti per il terzo gol incassato allo scadere, senza il quale evidentemente il tentativo di rimonta avrebbe potuto essere più semplice.

Risultati Champions League/ Lautaro-Frattesi, show Inter! Diretta gol live score (oggi 8 aprile 2025)

Il Paris Saint Germain di rimonte se ne intende, ne ha incassate ma anche compiute di significative negli ultimi anni, tuttavia per i francesi la semifinale è davvero ad un passo e sarebbe non banale il fatto di riuscirci nell’anno che ha sancito definitivamente la fine degli anni delle stelle. Adesso Luis Enrique ha una squadra certamente fortissima ma più equilibrata, inoltre anche la pressione mediatica è meno forte e questo potrebbe essere un vantaggio, Aston Villa permettendo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Aston Villa PSG (and. 1-3)

Borussia Dortmund Barcellona (and. 0-4)