RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Luis Enrique, scherzetto alla ex? Diretta gol live score quarti (16 aprile 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GRANDE EX

È Luis Enrique il grande ex nella notte dedicata ai risultati di Champions League: l’allenatore asturiano, alla prima stagione con il Psg, ha passato parecchio tempo nel club blaugrana come calciatore e tecnico. Otto anni in campo vincendo tre volte la Liga, due la Coppa del Re e una la Supercoppa di Spagna, poi anche Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea; come allenatore è tornato al Camp Nou nel 2014 dopo la stagione non proprio esaltante di Gerardo Martino, e al primo colpo ha messo in bacheca il Triplete esattamente come era riuscito a fare Pep Guardiola, suo ex compagno di squadra. Non solo: Luis Enrique ha rivinto il campionato e si è preso Supercoppa di Spagna ed Europea oltre al Mondiale per Club e tre Coppe del Re.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score quarti: show a Parigi! (oggi 10 aprile 2024)

Ha chiuso la sua esperienza blaugrana con 9 trofei in tre stagioni; inoltre, c’era lui sulla panchina del Barcellona quando i catalani hanno compiuto la grande remuntada sul Psg, vincendo 6-1 al Camp Nou dopo la sconfitta per 4-0 al Parco dei Principi. Era il 2017: oggi l’allenatore asturiano potrebbe operare un altro ribaltone nello stesso incrocio di Champions League, ma sulla panchina dell’altra squadra. Staremo a vedere: sicuramente il suo Paris Saint Germain ha tutto per andare a vincere a Barcellona e volare in semifinale ma Xavi, che ha giocato in blaugrana con Luis Enrique, sta attraversando un buon momento di forma e il risultato dell’andata lo favorisce, si tratta di scoprire tra poco cosa succederà sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score quarti: pareggi spettacolari! (9 aprile 2024)

CHI ANDRÀ IN SEMIFINALE?

Siamo pronti ad un’altra entusiasmante serata dedicata ai risultati di Champions League: appuntamento alle ore 21:00 di martedì 16 aprile con Barcellona Psg e Borussia Dortmund Atletico Madrid, sfide che sono valide per il ritorno dei quarti di finale. Si decide tutto stasera: scopriremo le prime due semifinaliste, ricordando che le vincenti si incroceranno nel prossimo turno della competizione. La situazione per il momento è in ancora in equilibrio, se non altro al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund, andato sotto nei primi minuti contro l’Atletico Madrid, ha poi segnato un gol fondamentale e nel finale ha colpito due traverse, rischiando di pareggiare ma comunque tornando a casa con un risultato che lascia tutto aperto.

Risultati Champions League/ Diretta gol livescore: avanti Atletico e Borussia (ritorno ottavi, 13 marzo 2024)

Ancora meglio il Barcellona, che ha vinto al Parco dei Principi: i blaugrana, che sono in forma, si sono imposti per 3-2 in trasferta e andrebbero in semifinale anche con un pareggio interno, non ci sentiamo però di dire che il Paris Saint Germain parta battuto perché resta sempre una squadra capace di vincere ovunque, a patto comunque che risolva qualche problema interno e ritrovi il miglior Mbappé, senza considerare il fatto che stia giocando da separato in casa e che Luis Enrique ne stia preparando l’addio con una gestione particolare in campionato. Tra poche ore saremo in campo per i risultati di Champions League, nel frattempo facciamo qualche altro rapido approfondimento sulla serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DUE SQUADRE FAVORITE

Si avvicina la serata che ci dirà, nei risultati di Champions League, quali saranno le prime due squadre che si qualificheranno alla semifinale. Potrebbe esserci un derby spagnolo, che tra l’altro si era già verificato in passato: il Barcellona si è ritrovato nel momento più importante, dopo aver eliminato il Napoli è andato a vincere a Parigi e adesso è favorito per tornare a una semifinale di Champions League che non conosce da parecchio tempo. Sembra incredibile dirlo, eppure il Barcellona non entra nella Final Four della competizione da anni: adesso tra l’altro bisognerà vedere chi prenderà il posto di Xavi, che ha già annunciato il suo addio ma prima di salutare potrebbe fare un grande regalo al club della sua vita.

Come già detto non va comunque sottovalutato il Psg: quest’anno la squadra francese è partita sotto traccia per gli addii illustri (Leo Messi e Neymar, ma anche Sergio Ramos e Marco Verratti) e per uno scenario interno fatto di tanti dubbi e incertezze sul futuro, tra il caso Mbappé e un Luis Enrique che sembrava pronto all’addio già dopo poche settimane. Di riffa o di raffa il Psg si è spinto fino ai quarti di Champions League, ma il ko al Parco dei Principi nella gara di andata rischia di essere un macigno: contro la squadra che aveva portato al Triplete, Luis Enrique sa che non sarà affatto semplice anche perché il Barcellona è in fiducia e la Champions League è l’unico obiettivo stagionale rimasto. Potrebbe venirne fuori una grande partita, il campo ci dirà se sarà così.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Barcellona Psg

Ore 21:00 Borussia Dortmund Atletico Madrid











© RIPRODUZIONE RISERVATA