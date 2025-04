RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: NOTTE DECISIVA PER L’INTER

Luci a San Siro per i risultati Champions League oggi, mercoledì 16 aprile 2025. L’attesa è spasmodica per quello che ci attende allo stadio Giuseppe Meazza a partire dalle ore 21.00 di stasera, quando naturalmente è in programma Inter Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale, dopo la bellissima vittoria in rimonta per 1-2 dei nerazzurri settimana scorsa all’Allianz Arena. C’è quindi un piccolo vantaggio, ma con la consapevolezza che i giochi sono ancora apertissimi, soprattutto pensando ai precedenti – il Bayern Monaco ha sempre vinto in casa dell’Inter.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ PSG e Barcellona in semifinale! Diretta gol live score (15 aprile 2025)

Intanto bisogna rendere onore a questa Inter, che nelle partite d’andata è stata l’unica squadra a vincere in trasferta e la prima italiana a vincere a Monaco di Baviera dal 2011 – e fu in quel caso anche l’Inter a espugnare la casa del Bayern. Sullo sfondo c’è un sogno che sarebbe leggendario, il compito sarà difficilissimo e molto faticoso, però naturalmente già oggi i risultati Champions League propongono un bivio fondamentale: sarebbe la seconda semifinale in tre edizioni ed è un traguardo che in pochi ottengono.

Diretta/ Borussia Dortmund Barcellona (risultato finale 3-1): catalani in semifinale (15 aprile 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL REAL MADRID PER L’IMPRESA

Finora naturalmente abbiamo parlato dell’Inter, ma dobbiamo ricordare che i risultati Champions League ci proporranno questa sera anche Real Madrid Arsenal, con i Blancos di Carlo Ancelotti detentori del titolo che sono clamorosamente in bilico a causa della pesante sconfitta per 3-0 all’andata in casa dei Gunners, che hanno firmato una delle prestazioni europee più belle della loro storia. Per l’Arsenal il sogno è ovviamente la prima Coppa dei Campioni/Champions League della storia ma “90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi”.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Psg e Barca! (oggi mercoledì 9 aprile 2025)

La frase è di Juanito, colonna del Real Madrid degli anni Ottanta: il feeling delle Merengues con la competizione è noto, tante volte il Real si è salvato in maniere incredibili e quindi anche rimontare tre gol non sarebbe così folle, però servirà una squadra diversa da quella vista di recente, tanto che c’è chi parla di ciclo al capolinea per Carlo Ancelotti. L’Arsenal invece vuole completare l’opera e sarebbe una soddisfazione enorme eliminare chi ha vinto sei delle ultime undici edizioni…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Inter Bayern Monaco (and. 2-1)

Real Madrid Arsenal (and. 0-3)