RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: si completa l’andata del 3° turno

OGGI IL 3° TURNO DI QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS LEAGUE

Tempo di porre l’attenzione sui risultati della Champions league oggi, 4 agosto 2021: il tabellone del terzo turno di qualificazione della prima competizione per club della UEFA infatti chiude il programma delle gare di andata. In attesa del turno di ritorno che verrà disputato il prossimo 10 agosto, in attesa dell’appuntamento cruciale dei play off che spalancherà la strada alla fase a gironi di Champions League per le ultime squadre qualificate. Mancano però tre partite alla fine di questo terzo turno d’andata e, programma alla mano, sono tutti match di sicuro interesse. L’incontro di cartello è sicuramente quello che si giocherà a Mosca: lo Spartak proverà a rientrare nella fase a gironi di Champions dalla quale manca dalla stagione 2017/18. Il Benfica dalla sua ha messo in atto ingenti investimenti sul mercato negli ultimi anni, ma nella scorsa stagione ha mancato anche l’assalto al trono del Portogallo, col titolo nazionale andato ad appannaggio delle maglie dello Sporting.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: al via i primi incontri (andata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Nel programma odierno di Champions League, dunque, il primo fischio di inizio è atteso per le ore 19.00 proprio con il big match tra Spartak Mosca e Benfica. Alle ore 20.00 invece inizierà il match allo stadio Maksimir di Zagabria tra i padroni di casa della Dinamo e i polacchi del Legia Varsavia. I croati in particolare sono reduci da un’eccellente performance europea, con i quarti di finale conquistati nella scorsa stagione dopo aver eliminato negli ottavi il Tottenham di José Mourinho. Infine, terzo match da tenere d’occhio in questa serata di Champions, sempre alle ore 20.00 la sfida tra gli ungheresi del Ferencvaros e i ceki dello Slavia Praga. I magiari giocano sulle ali dell’entusiasmo delle performance della Nazionale agli Europei 2020, in cui anche i ceki però si sono fatti valere, con lo Slavia Praga che negli ultimi anni è stata spesso presente nelle fasi a gironi delle principali competizioni europei.

Diretta sorteggio spareggi Champions league/ Streaming video tv: ecco il tabellone

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

ore 19:00 Spartak Mosca-Benfica

ore 20:00 Dinamo Zagabria-Legia Varsavia

ore 20:00 Ferencvaros-Slavia Praga

LEGGI ANCHE:

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: via alle partite, 2° preliminare

© RIPRODUZIONE RISERVATA