Risultati Conference League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata del super girone, oggi 6 novembre.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: SI ENTRA NEL VIVO!

I risultati Conference League ci propongono un altro intrigante e lunghissimo turno, giovedì 6 novembre: nel super girone da 36 squadre siamo arrivati alla terza giornata e perciò a metà percorso, perché in questa competizione ci sono solo sei turni a differenza delle due coppe “cugine” che ne prevedono otto.

Torna naturalmente in campo anche la Fiorentina, che si trova a punteggio pieno e di cui parleremo a parte; contro il Mainz sarà una sfida tra due squadre che hanno vinto i due impegni precedenti e questo ci dà l’occasione per dire che altre quattro compagini sono a 6 punti dopo le prime due giornate del girone.

Di queste, certamente la vera sorpresa è rappresentata dall’Aek Larnaca, ma potremmo citare anche il Celje (che l’anno scorso era già arrivato ai quarti di finale) e il Samsunspor; la verità è che forse due giornate sono poche, e che nei risultati Conference League non ci sono grandi certezze.

Abbiamo sicuramente delle favorite, ma poi quello che conta e realmente fa la differenza è il calendario, che può variare i destini delle singole squadre; adesso noi ci approcciamo a un nuovo capitolo di questa regular season, provando a capire quali siano i temi forti di una terza giornata tutta da vivere.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: TUTTO DA DEFINIRE

Come abbiamo già detto i risultati Conference League presentano uno scenario che è ancora tutto da definire, ma le giornate della stagione regolare sono solo sei e dunque non ci sono troppi margini per migliorare o anche peggiorare la situazione. Possiamo dire ad esempio che la Fiorentina, dovesse battere il Mainz, avrebbe un piede e anche qualcosa in più negli ottavi di finale, ma anche che se dovesse perdere potrebbe rischiare di venire riassorbita essendo che 36 squadre sono davvero parecchie, e anche chi è partito male ha sempre la possibilità di recuperare terreno.

Come detto dipende molto dal calendario, ma è inevitabile ad esempio notare come ci siano ben undici squadre che hanno una vittoria e una sconfitta, potenzialmente dunque tutte loro potrebbero andare ad agganciare la Fiorentina in una classifica che non può che essere caotica, ma lo sarà anche quando terminerà questa prima fase di partite. Di conseguenza i risultati Conference League ci consegnano una serata nella quale ogni singolo gol potrebbe cambiare i destini di più di una formazione, a noi non resta appunto che accomodarci e assistere insieme alle partite di giovedì 6 novembre per la terza giornata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 18:45 Aek Atene Shamrock Rovers

Ore 18:45 Aek Larnaca Aberdeen

Ore 18:45 Celje Legia Varsavia

Ore 18:45 KuPS Slovan Bratislava

Ore 18:45 Mainz Fiorentina

Ore 18:45 Noah Sigma Olomouc

Ore 18:45 Samsunspor Hamrun

Ore 18:45 Shakhtar Breidablik

Ore 18:45 Sparta Praga Rakow

Ore 21:00 Crystal Palace Az Alkmaar

Ore 21:00 Dinamo Kiev Zrinjski

Ore 21:00 Hacken Strasburgo

Ore 21:00 Losanna Omonia Nicosia

Ore 21:00 Lincoln Red Imps Rijeka

Ore 21:00 Shelbourne Drita

Ore 21:00 Shkendija Jagiellonia

Ore 21:00 Rapid Vienna Universitatea Craiova

Ore 21:00 Rayo Vallecano Lech Poznan

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina, Aek Larnaca, Celje, Losanna, Samsunspor, Mainz 6

Rayo Vallecano, Rakow, Strasburgo, Jagiellonia, Noah 4

Aek Atene, Zrinjski, Lech Poznan, Sparta Praga, Crystal Palace, Shakhtar, Legia Varsavia, Rijeka, Shkendija, Az Alkmaar, Lincoln Red Imps 3

Drita, Hacken, KuPS 2

Omonia Nicosia, Shelbourne, Sigma Olomouc, Universitatea Craiova, Breidablik 1

Slovan Bratislava, Hamrun, Shamrock Rovers, Dinamo Kiev, Rapid Vienna, Aberdeen 0