Risultati Conference League, classifica: diretta gol live score delle partite che giovedì 2 ottobre valgono per la prima giornata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: FINALMENTE SI COMINCIA!

I risultati Conference League, finalmente, danno il via alla nuova stagione per quanto riguarda la fase del girone unico che potremmo chiamare regular season: giovedì 2 ottobre si parte con le 18 partite che valgono per la prima giornata, divise nelle due fasce orarie delle 18:45 e delle 21:00 come da consuetudine.

La Conference League è l’ultima competizione tra le tre previste dalla Uefa, perché è anche quella che prevede solo sei giornate; il quadro però rimane lo stesso e lo abbiamo visto anche l’anno scorso, le prime otto vanno subito agli ottavi e fino alla ventiquattresima in classifica è previsto invece il playoff.

Per questi risultati Conference League possiamo ancora dire poco, perché essendo solo il primo turno è davvero tutto da scoprire; forse, rispetto alla passata stagione, manca la squadra super favorita che era il Chelsea, che infatti poi ha rispettato il pronostico e ha vinto il titolo sotto la guida di Enzo Maresca.

Tuttavia le insidie si nascondono da ogni parte, anche in squadre che magari hanno nomi meno altisonanti rispetto a Crystal Palace, Mainz o ovviamente Fiorentina; adesso noi con calma andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere nei tanto attesi risultati Conference League che stanno per farci compagnia.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: ANCORA I VIOLA

Eccoci allora nuovamente a valutare i risultati Conference League: siamo alla quinta edizione di questa competizione, e per la quarta volta consecutiva la rappresentante dell’Italia è la Fiorentina. I viola incredibilmente si sono abbonati alla Conference League, e per il momento si può parlare ancora di una maledizione: ricordiamo bene infatti le due finali perse in maniera beffarda contro West Ham e Olympiakos, mentre l’anno scorso la squadra allenata da Raffaele Palladino si era arenata in semifinale contro il Betis, in un incrocio che comunque era considerato ostico sin da quando era diventato ufficiale.

Quest’anno, va detto, la Fiorentina è partita male nella sua stagione, perché in cinque giornate di campionato non ha ancora vinto, ha raccolto tre pareggi e fa una tremenda fatica a segnare; tecnicamente i risultati Conference League dovrebbero presentare uno scenario più abbordabile almeno nel girone, stasera sicuramente contro il Sigma Olomouc Stefano Pioli sa di avere tutto il vantaggio del pronostico e di una rosa decisamente superiore ma attenzione alle sorprese, lo diciamo per la partita dell’Artemio Franchi come di tutte le altre che tra poco animeranno il giovedì sera dei risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Dinamo Kiev Crystal Palace

Ore 18:45 Jagiellonia Hamrun

Ore 18:45 KuPS Drita

Ore 18:45 Losanna Breidablik

Ore 18:45 Lech Poznan Rapid Vienna

Ore 18:45 Noah Rijeka

Ore 18:45 Omonia Nicosia Mainz

Ore 18:45 Rayo Vallecano Shkendija

Ore 18:45 Zrinjski Lincoln Red Imps

Ore 21:00 Aberdeen Shakhtar

Ore 21:00 Aek Larnaca Az Alkmaar

Ore 21:00 Celje Aek Atene

Ore 21:00 Fiorentina Sigma Olomouc

Ore 21:00 Legia Varsavia Samsunspor

Ore 21:00 Rakow Universitatea Craiova

Ore 21:00 Shelbourne Hacken

Ore 21:00 Slovan Bratislava Strasburgo

Ore 21:00 Sparta Praga Shamrock Rovers