Risultati Conference League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la seconda giornata del super girone.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: ECCO LA SECONDA GIORNATA!

Si è giocato troppo poco nei risultati Conference League per dare un quadro realmente preciso della situazione, ma in ogni caso giovedì 23 ottobre si torna in campo per la seconda giornata: come sempre si cominci alle ore 18:45 e in questa fascia oraria è in programma anche Rapid Vienna Fiorentina.

I viola sfidano una squadra che l’anno scorso aveva raggiunto i quarti e avrebbe avuto una grande occasione per la semifinale; all’esordio nella nuova edizione ha subito quattro gol e va in cerca di riscatto, così come altre squadre, in una classifica che attualmente vede ben 16 squadre al comando con tre punti.

Ripetiamo: una giornata è davvero troppo poco per giudicare, di certo però alcune delle compagini che hanno vinto all’esordio sono curiose e possono sperare nel bis, tra l’altro quelle che sono messe meglio in termini di differenza reti sono Zrinjski e Aek Larnaca, non le prime che verrebbero in mente.

I risultati Conference League di questa sera presenteranno altre sorprese? Il calendario è davvero fitto e sarebbe difficile parlare di tutte le partite in termini approfonditi, ma possiamo provare a tracciare alcuni dei temi più interessanti verso questo lungo giovedì sera.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: RISCATTO VIOLA?

Quasi in compagnia dei risultati Conference League, chiaramente il principale focus va fatto sulla Fiorentina che in campionato deve ancora vincere la sua prima partita, si trova in zona retrocessione e vive una situazione davvero drammatica, sportivamente parlando, anche perché opposta rispetto a quanto l’estate lasciava intendere. Stefano Pioli potrebbe anche venire esonerato se questa sera non dovesse fare risultato a Vienna, di sicuro a oggi la Conference League è per la Fiorentina un’ancora di salvataggio per provare a salvare il salvabile, in attesa eventualmente di riprendere terreno anche nella complicatissima Serie A.

Un altro tema interessante può essere quello dello Strasburgo, che sta facendo benissimo in Ligue 1 e può dunque vivere una stagione memorabile; attenzione alla squadra francese che, vista la composizione portata in dote dai risultati Conference League, ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione e questa sera ospita lo Jagiellonia, una delle sorprese dello scorso anno (i polacchi erano arrivati ai quarti) cui però lo Strasburgo è superiore nei valori, anche se all’interno dei risultati Conference League non si può mai davvero dire perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Aek Atene Aberdeen

Ore 18:45 Breidablik KuPS

Ore 18:45 Drita Omonia Nicosia

Ore 18:45 Hacken Rayo Vallecano

Ore 18:45 Rijeka Sparta Praga

Ore 18:45 Shakhtar Legia Varsavia

Ore 18:45 Shkendija Shelbourne

Ore 18:45 Rapid Vienna Fiorentina

Ore 18:45 Strasburgo Jagiellonia

Ore 21:00 Az Alkmaar Slovan Bratislava

Ore 21:00 Crystal Palace Aek Larnaca

Ore 21:00 Hamrun Losanna

Ore 21:00 Lincoln Red Imps Lech Poznan

Ore 21:00 Mainz Zrinjski

Ore 21:00 Samsunspor Dinamo Kiev

Ore 21:00 Shamrock Rovers Celje

Ore 21:00 Sigma Olomouc Rakow

Ore 21:00 Universitatea Craiova Noah

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Zrinjski, Aek Larnaca, Sparta Praga, Lech Poznan, Losanna, Celje, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Fiorentina, Rakow, Shakhtar, Strasburgo, Mainz, Samsunspor, Jagiellonia, Noah 3

Drita, KuPS, Hacken, Shelbourne 1

Aberdeen, Slovan Bratislava, Rijeka, Omonia Nicosia, Legia Varsavia, Hamrun, Aek Atene, Sigma Olomouc, Dinamo Kiev, Shkendija, Universitatea Craiova, Rapid Vienna, Shamrock Rovers, Breidablik, Az Alkmaar, Lincoln Red Imps 0