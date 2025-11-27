Risultati Conference League, classifica: diretta gol live score delle partite che giovedì 27 novembre si giocano per la quarta giornata del girone unico.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: OLTRE METÀ PERCORSO!

Cosa si può dire dei risultati Conference League che tra poco torneranno a farci compagnia dopo tre settimane dall’ultimo turno? Siamo arrivati alla quarta giornata, giovedì 27 novembre si comincia a giocare come sempre dalle ore 18:45 e arriviamo oltre la metà del percorso per questo super girone unico.

La situazione chiaramente è ancora in divenire, ma già qualcosa si sta muovendo verso una sua definitività; non ancora per la Fiorentina, che dopo aver vinto le prime due partite ha perso sul campo del Mainz e dunque deve ancora provare a prendersi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Sappiamo bene che i playoff sarebbero se non altro due partite in più, e mai come in questa stagione complicatissima la Fiorentina ha bisogno di avere le sue piene energie; in Serie A non ha ancora vinto, questa sera ospita l’Aek Atene con Paolo Vanoli che insegue dunque il primo successo da allenatore.

Staremo a vedere cosa porteranno in dote i risultati Conference League, certamente ci sono tante cose da dire su una classifica davvero lunghissima perché, ricordiamo, sono ben 36 le squadre che partecipano a questa competizione e quindi può succedere ancora davvero tanto nelle ultime tre giornate.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: LO SCENARIO

Lo scenario che ci si presenta davanti agli occhi, aspettando il giovedì dedicato nuovamente ai risultati Conference League, descrive una classifica con tre squadre in testa a punteggio pieno e tre che invece non hanno raccolto punti: una di queste è incredibilmente il Rapid Vienna che invece l’anno scorso aveva fatto benissimo, mentre al comando troviamo il Celje – già ai quarti nella passata stagione, poi eliminato dalla Fiorentina – il Samsunspor che deve ancora subire il primo gol e appunto il Mainz, che tre settimane fa contro i viola ha vinto quella che era una sfida diretta per confermarsi al primo posto.

In mezzo c’è naturalmente tantissimo, ovvero appunto 30 squadre: in questo momento la Fiorentina è nel gruppetto delle ottave e dunque quasi padrona del suo destino per andare subito agli ottavi, ma deve rivaleggiare contro avversarie non indifferenti come Rayo Vallecano, Strasburgo e Crystal Palace. A tale proposito, questa sera si gioca questa bella sfida tra francesi e inglesi che sono tra i fortissimi candidati a vincere la Conference League; è ancora presto per giudicare ma sarà molto interessante assistere alla partita, così come al possibile rilancio dell’Az Alkmaar che finora ha raccolto una vittoria a fronte di due sconfitte.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 4^ GIORNATA

Ore 18:45 Az Alkmaar Shelbourne

Ore 18:45 Hamrun Lincoln Red Imps

Ore 18:45 Lech Poznan Losanna

Ore 18:45 Omonia Nicosia Dinamo Kiev

Ore 18:45 Rakow Rapid Vienna

Ore 18:45 Sigma Olomouc Celje

Ore 18:45 Slovan Bratislava Rayo Vallecano

Ore 18:45 Universitatea Craiova Mainz

Ore 18:45 Zrinjski Hacken

Ore 21:00 Aberdeen Noah

Ore 21:00 Breidablik Samsunspor

Ore 21:00 Drita Shkendija

Ore 21:00 Fiorentina Aek Atene

Ore 21:00 Jagjellonia KuPS

Ore 21:00 Legia Varsavia Sparta Praga

Ore 21:00 Rijeka Aek Larnaca

Ore 21:00 Shamrock Rovers Shakhtar

Ore 21:00 Strasburgo Crystal Palace

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Samsunspor, Celje, Mainz 9

Aek Larnaca, Losanna, Rayo Vallecano, Strasburgo 7

Fiorentina, Crystal Palace, Shakhtar 6

KuPS, Rakow, Drita, Jagiellonia 5

Aek Atene, Sparta Praga, Noah, Rijeka, Sigma Olomouc, Universitatea Craiova, Shkendija, Lincoln Red Imps 4

Lech Poznan, Dinamo Kiev, Legia Varsavia, Zrinjski, Az Alkmaar 3

Hacken, Omonia Nicosia 2

Shelbourne, Shamrock Rovers, Breidablik, Aberdeen 1

Slovan Bratislava, Hamrun, Rapid Vienna 0