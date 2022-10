RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ I primi verdetti, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: I PRIMI VERDETTI

In attesa di scoprire quali saranno oggi i risultati di Conference League, possiamo accennare ad alcuni verdetti già certi. Nel girone A della Fiorentina, la capolista Basaksehir si è già garantita come minimo i playoff, che sono invece il traguardo massimo raggiungibile da Hearts e RFS. Discorso molto simile nel girone B, con il West Ham che è certo di chiudere almeno secondo, che è invece il massimo obiettivo raggiungibile ormai per Anderlecht e Steaua Bucarest.

DIRETTA VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA/ Video streaming tv: arbitra Juxhin Xhaja

Nel girone C invece abbiamo un verdetto già definitivamente ufficiale, cioè il primato matematico del Villarreal con tanto di qualificazione per gli ottavi di finale, con i playoff che sono quindi l’unica possibilità per le altre tre formazioni. Nel girone E possiamo dire che il Vaduz è matematicamente escluso dalla corsa per il primo posto, nel girone F il Djurgarden è certo almeno dei playoff, che sono invece l’obiettivo massimo del Gent mentre lo Shamrock Rover è definitivamente eliminato. Nei gruppi non citati, infine, tutto è ancora possibile, almeno per la matematica… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Fiorentina Basaksehir video streaming tv: l'arbitro è Allan Lindhout

OGGI FIORENTINA-BASAKSEHIR

I risultati Conference League saranno di nuovo protagonisti oggi, giovedì 27 ottobre 2022, dal momento che nelle prossime ore ci attendono tutte le partite della quinta e penultima giornata della fase a gironi della Uefa Conference League 2022-2023, che naturalmente andranno a rendere ancora più significative (e per alcuni verdetti magari già definitive) le classifiche degli otto gironi della competizione che è stata introdotta a partire dalla passata stagione e che è stata vinta dalla Roma nella sua edizione inaugurale, un trionfo importante per tutto il calcio italiano.

Pronostici Conference League/ Quote e pronostici: tutto facile per il West Ham?

Nella nuova Conference League è la Fiorentina a rappresentarci, purtroppo con alti e bassi fino a questo momento, tuttavia i viola si sono rilanciati con la doppia vittoria contro gli Hearts e oggi alle ore 18.45 ci aspetta Fiorentina Basaksehir, ritorno contro i turchi allo stadio Artemio Franchi e partita per noi in primo piano per i risultati Conference League di oggi, per cercare il riscatto dopo la pesante sconfitta incassata all’andata a Istanbul, anche per rimettere in discussione il primo posto che varrebbe l’immediato passaggio agli ottavi senza l’insidia dei playoff. In evidenza possiamo mettere tutto il girone A, che è proprio quello dei viola e vedrà invece alle ore 21.00 l’appuntamento con Hearts RFS.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Proseguiamo allora la presentazione dei risultati Conference League indicando quali saranno tutte le partite di oggi. Per il girone B appuntamenti alle ore 18.45 con Anderlecht Steaua Bucarest e invece alle ore 21.00 con West Ham Silkeborg. Nel girone C ecco invece due partite in contemporanea nella fascia del tardo pomeriggio, infatti alle ore 18.45 avremo sia Austria Vienna Lech Poznan sia Villarreal Hapoel Beer Sheva. Sempre nella stessa fascia anche il girone D della Conference League ci proporrà in contemporanea alle ore 18.45 Nizza Partizan Belgrado e Slovacko Colonia.

Con il girone E riecco altri due appuntamenti diversificati: alle ore 18.45 Vaduz AZ Alkmaar mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Dnipro Apollon Limassol; passando poi al girone F, ecco con fischio d’inizio alle ore 21.00 l’appuntamento sia con Molde Djurgarden sia con Shamrock Rovers Gent. Appuntamenti tutti in prima serata anche per gli ultimi due gruppi per i risultati Conference League, ecco allora il girone G che proporrà alle ore 21.00 Balkani Slavia Praga e Sivasspor Cluj. Infine, resta il girone H, che vedrà le sue partite in contemporanea alle ore 21.00, per la precisione Basilea Zalgiris e Slovan Bratislava Pyunik.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, 5^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.45 Fiorentina Basaksehir

ore 21.00 Hearts RFS

CLASSIFICA: Basaksehir 10, Fiorentina 7, Hearts 3, RFS 2

GIRONE B

ore 18.45 Anderlecht Steaua Bucarest

ore 21.00 con West Ham Silkeborg

CLASSIFICA: West Ham 12, Silkeborg 6, Anderlecht 4, Steaua Bucarest 1

GIRONE C

ore 18.45 Austria Vienna Lech Poznan

ore 18.45 Villarreal Hapoel Beer Sheva

CLASSIFICA: Villarreal 12, Lech Poznan 5, Hapoel Beer Sheva 3, Austria Vienna 1

GIRONE D

ore 18.45 Nizza Partizan Belgrado

ore 18.45 Slovacko Colonia

CLASSIFICA: Partizan 8, Nizza 5, Colonia 4, Slovacko 4

GIRONE E

ore 18.45 Vaduz AZ Alkmaar

ore 21.00 Dnipro Apollon Limassol

CLASSIFICA: Az Alkmaar 9, Dnipro 7, Apollon Limassol 4, Vaduz 2

GIRONE F

ore 21.00 Molde Djurgarden

ore 21.00 Shamrock Rovers Gent

CLASSIFICA: Djurgarden 10, Molde 7, Gent 4, Shamrock Rovers 1

GIRONE G

ore 21.00 Balkani Slavia Praga

ore 21.00 Sivasspor Cluj

CLASSIFICA: Cluj 7, Sivasspor 7, Ballkani 4, Slavia Praga 4

GIRONE H

ore 21.00 Basilea Zalgiris

ore 21.00 Slovan Bratislava Pyunik

CLASSIFICA: Basilea 7, Pyunik 6, Slovan Bratislava 5, Zalgiris 4











© RIPRODUZIONE RISERVATA