RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Chi ce l’ha già fatta? Diretta gol live score (14 dicembre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE QUALIFICATE

Essendo l’ultima giornata dei gironi, parlando dei risultati di Conference League bisogna anche fare un focus sulle squadre che si sono già qualificate al turno successivo. Nel girone A pass già archiviato da Lille e Slovan Bratislava, che però si giocano il primo posto con i francesi che hanno un punto di vantaggio e la doppia sfida diretta a favore; nel gruppo B Gent e Maccabi Tel Aviv hanno dominato, anche qui c’è in ballo il primo posto con il confronto proprio tra queste due squadre. Nel gruppo C il Viktoria Plzen ha fatto il vuoto ed è a punteggio pieno (unica squadra con 15 punti dopo cinque giornate), ma alle sue spalle potrebbe ancora succedere di tutto; nel gruppo D qualificazione ottenuta da Bruges e Bodo/Glimt che ora se la vedono in Belgio per il primato (all’andata ha vinto il Bruges 1-0, e ci sono 3 punti di vantaggio).

Diretta/ Ferencvaros Fiorentina streaming video tv: Viola per il primato (Conference, 14 dicembre 2023)

Proseguiamo con il girone E dove l’Aston Villa è qualificato e quasi certo di andare direttamente agli ottavi, al Legia Varsavia basta un pareggio per tenere alle spalle l’Az Alkmaar ma sarebbe eliminato con la sconfitta. Nel girone F abbiamo detto della Fiorentina, al Ferencvaros basta un punto o comunque tenere una differenza reti migliore rispetto al Genk, nel girone G fatta per Paok Salonicco e Eintracht con posizioni già cristallizzate a favore dei greci – dunque i vincitori dell’Europa League 2022 dovranno passare dai playoff di Conference League. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Genk Cukaricki streaming video e tv. Belgi all'ultima spiaggia (Conference, 14 dicembre 2023)

SI CHIUDONO I GIRONI!

Si gioca l’ultima giornata della fase a gironi per i risultati di Conference League: giovedì 14 dicembre saremo in campo per il sesto turno e, naturalmente, sarà garantita la contemporaneità dei match nei singoli raggruppamenti con le due fasce orarie che come sempre saranno quelle delle ore 18:45 e delle ore 21:00. Nella prima avremo Ferencvaros Fiorentina: i viola hanno ottenuto la qualificazione al turno successivo ma arrivare primi farebbe tutta la differenza del mondo, perché eviterebbe di giocare il playoff volando direttamente agli ottavi di finale.

Cabala a parte (ricordando quanto accaduto nell’ultima edizione), la Fiorentina ci tiene; per il resto, i risultati di Conference League per le partite di oggi ci presentano un quadro nel quale alcuni gironi sono già stati risolti, in termini di squadre qualificate, ma altri in cui la classifica è ancora in via di definizione, dunque ci aspetta una serata davvero intensa e ancora con i verdetti da assegnare. Tra poco il campo ci dirà quello che accadrà nell’ultima giornata della fase a gironi, per il momento noi facciamo un altro rapido approfondimento sui temi principali di questi risultati di Conference League.

Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulla 6^ giornata (oggi giovedì 14 dicembre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto che i risultati di Conference League ci presentano per questa ultima giornata dei gironi è davvero interessante: parlando della Fiorentina, dobbiamo dire che i viola l’anno scorso avevano raggiunto la finale della manifestazione ed erano passati dai playoff, perché erano partiti malissimo (come in questa stagione, di fatto) ma poi avevano saputo vincere quattro partite consecutive nel girone, pur rimanendo alle spalle dell’Istanbul Basaksehir. Come detto, la cabala potrebbe anche essere osservata ma, in maniera molto più pragmatica, Vincenzo Italiano eviterebbe volentieri di giocare due partite in più.

Il calendario da febbraio in avanti sarà molto fitto e si entrerà nella fase decisiva della stagione, ma soprattutto gli spareggi per arrivare agli ottavi saranno disputati contro una delle squadre in arrivo dall’Europa League e non è affatto detto che il sorteggio sia benevolo come accaduto nella passata edizione. Insomma: nei risultati di Conference League di questa sera ci aspettiamo una Fiorentina che produca il massimo sforzo nel tentativo di prendersi il primo posto nella classifica del gruppo F, detto che nella peggiore delle ipotesi il percorso proseguirà in ogni caso. Dunque, parola ai campi perché tra poco si gioca davvero…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Lille KI Klaksvik

Ore 21:00 Slovan Bratislava Olimpia Lubiana

CLASSIFICA: Lille 11, Slovan Bratislava 10, KI Klaksvik 4, Olimpia Lubiana 3

GIRONE B

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Gent

Ore 21:00 Zorya Breidablik

CLASSIFICA: Gent 13, Maccabi Tel Aviv 12, Zorya 4, Breidablik 3

GIRONE C

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Ballkani

Ore 21:00 Viktoria Plzen Astana

CLASSIFICA: Vitkoria Plzen 15, Dinamo Zagabria 6, Astana 4, Ballkani 4

GIRONE D

Ore 21:00 Bruges Bodo/Glimt

Ore 21:00 Lugano Besiktas

CLASSIFICA: Bruges 13, Bodo/Glimt 10, Lugano 4, Besiktas 1

GIRONE E

Ore 18:45 Legia Varsavia Az Alkmaar

Ore 18:45 Zrinjski Aston Villa

CLASSIFICA: Aston Villa 12, Legia Varsavia 9, Az Alkmaar 6, Zrinjski 3

GIRONE F

Ore 18:45 Ferencvaros Fiorentina

Ore 18:45 Genk Cukaricki

CLASSIFICA: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0

GIRONE G

Ore 18:45 Aberdeen Eintracht

Ore 18:45 Paok Salonicco HJK Helsinki

CLASSIFICA: Paok Salonicco 13, Eintracht 9, Aberdeen 3, HJK Helsinki 2

GIRONE H

Ore 18:45 Fenerbahçe Spartak Trnava

Ore 18:45 Ludogorets Nordsjaelland

CLASSIFICA: Nordsjaelland 10, Ludogorets 9, Fenerbahçe 9, Spartak Trnava 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA