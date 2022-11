RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Verso gli ottavi… Diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: PER GLI OTTAVI

Abbiamo già visto che i risultati di Conference League per le partite che chiudono la fase a gironi devono ancora definire la qualificazione agli ottavi di alcune squadre. Solo West Ham, Villarreal e Djurgarden hanno ottenuto aritmeticamente il primo posto nel girone, e dunque salteranno il playoff; del Basaksehir e della Fiorentina abbiamo parlato, nel gruppo D è tutto in bilico perché Partizan e Nizza hanno 8 punti contro i 7 del Colonia che ospita i francesi, dunque sono in tre per due posti così come nel gruppo G, dove il Sivasspor ha una classifica avulsa e 3 punti di vantaggio su Slavia Praga e Cluj (ma potrebbe anche mancare il primato se dovesse perdere in Repubblica Ceca) e nel gruppo H, con Basilea e Slovan Bratislava a 8 punti e impegnati in trasferta (occhio al Pyunik, che battendo gli svizzeri sarebbe qualificato a sorpresa).

DIRETTA/ Basaksehir Hearts video streaming tv: l'arbitro è Goga Kikacheishvili

Nel gruppo E l’Az Alkmaar ha bisogno di pareggiare in casa contro il Dnipro-1 per vincere la classifica e relegare gli ucraini ai playoff; situazioni dunque interessanti nei risultati di Conference League, tra poco il campo fornirà i suoi verdetti… (agg. di Claudio Franceschini)

LA FINE DEI GIRONI!

I risultati di Conference League ci consegnano oggi, giovedì 3 novembre, l’ultimo appuntamento con la fase a gironi: attenzione perché si comincia a giocare alle ore 16:30 e una delle partite in programma qui è RFS Fiorentina, l’altra è Basaksehir Hearts perché, trattandosi dell’ultima giornata e con i verdetti da stabilire, la UEFA ha disposto la contemporaneità dei match all’interno dello stesso girone. Avremo poi, come sempre quando si parla di risultati di Conference League, le partite delle ore 18.45 e quelle che alle ore 21:00 chiuderanno definitivamente il programma della prima fase.

DIRETTA/ RFS Fiorentina video streaming tv: l'arbitro del match è Mads Kristoffersen

Abbiamo detto della Fiorentina: i viola erano partiti con un punto in due turni ma poi hanno vinto tre volte consecutive, si sono qualificati con una giornata di anticipo e ora cercano il primo posto per andare direttamente agli ottavi ed evitare il playoff, pur sapendo che una vittoria del Basaksehir renderebbe vana anche una vittoria rotonda in terra lettone. Per il resto, i risultati di Conference League ci parlano di un quadro che è sostanzialmente definito con la sola eccezione di due gironi, ma bisogna appunto capire chi andrà a giocare lo spareggio con le terze di Europa League e questo rende succosa la serata…

Fiorentina si qualifica prima se/ Conference League, risultati utili con il RFS

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Conference League abbiamo già detto della Fiorentina, che dopo un avvio davvero brutto ha saputo rialzare la testa: purtroppo la vittoria di settimana scorsa contro il Basaksehir non ha girato a favore la doppia sfida diretta, i turchi avevano vinto 3-0 a Istanbul e dunque a parità di punti sarebbero loro a volare direttamente agli ottavi. La Fiorentina deve sperare negli Hearts, che sono già eliminati; difficile, bisognerà pensare a vincere in Lettonia (anche per vendicare il brutto pareggio interno dell’esordio) e poi aspettare buone notizie.

Vincenzo Italiano comunque sembra già preparato a giocare due partite addizionali nella speranza che l’eventuale sorteggio dei playoff non regali sorprese troppo spiacevoli. Dando un altro sguardo alle classifiche dei gironi, scopriamo che il West Ham è l’unica squadra a punteggio pieno ma che Villarreal e Djurgarden hanno già ottenuto il primo posto e dunque salteranno il turno di spareggio; per quanto riguarda gli altri gironi bisogna ancora giocarsi la vittoria nella classifica, ma ci sono due gruppi nei quali la situazione potrebbe cambiare anche in maniera drastica. Si tratta dunque di aspettare che per i risultati di Conference League si giunga alla conclusione di questa interessante fase a gironi…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 16:30 Basaksehir Hearts

Ore 16:30 RFS Fiorentina

CLASSIFICA: Basaksehir 10, Fiorentina 10, Hearts 6, Rigas 2

GRUPPO B

Ore 21:00 Steaua West Ham

Ore 21:00 Silkeborg Anderlecht

CLASSIFICA: West Ham 15, Silkeborg 6, Anderlecht 5, Steaua 2

GRUPPO C

Ore 21:00 Lech Poznan Villarreal

Ore 21:00 Hapoel Beer Sheva Austria Vienna

CLASSIFICA: Villarreal 13, Lech Poznan 6, Hapoel Beer Sheva 4, Austria Vienna 2

GRUPPO D

Ore 21:00 Partizan Slovacko

Ore 21:00 Colonia Nizza

CLASSIFICA: Partizan 8, Nizza 8, Colonia 7, Slovacko 4

GRUPPO E

Ore 18:45 Az Alkmaar Dnipro-1

Ore 18:45 Apollon Limassol Vaduz

CLASSIFICA: Az Alkmaar 12, Dnipro-1 10, Apollon Limassol 4, Vaduz 2

GRUPPO F

Ore 18:45 Djurgarden Shamrock Rovers

Ore 18:45 Gent Molde

CLASSIFICA: Djurgarden 13, Molde 7, Gent 5, Shamrock Rovers 2

GRUPPO G

Ore 18:45 Slavia Praga Sivasspor

Ore 18:45 Cluj Ballkani

CLASSIFICA: Sivasspor 10, Slavia Praga 7, Cluj 7, Ballkani 4

GRUPPO H

Ore 18:45 Pyunik Basilea

Ore 18:45 Zalgiris Slovan Bratislava

CLASSIFICA: Basilea 8, Slovan Bratislava 8, Pyunik 6, Zalgiris 5











© RIPRODUZIONE RISERVATA