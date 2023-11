Risultati Conference League, classifiche/ Via ad Astana! Diretta gol live score (9 novembre 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Siamo ormai arrivati al via di Astana Ballkani, la partita che inaugura il giovedì dei risultati di Conference League. Ne prendiamo spunto per parlare del gruppo C: in questo girone il Viktoria Plzen sta dominando con i motori al minimo, perché ha sempre vinto con un solo gol di scarto e, con 4 reti all’attivo e una al passivo, è ormai vicina alla qualificazione anche diretta agli ottavi di finale. Le altre tre squadre però se la giocano partendo quasi alla pari: infatti la Dinamo Zagabria ha battuto l’Astana, che ha superato il Ballkani in trasferta ma ha perso nettamente a Zagabria (1-5), mentre i kosovari hanno timbrato il grande colpo contro i croati.

Dunque, abbiamo 3 punti per tutte queste squadre; la Dinamo Zagabria ha una differenza reti migliore (+1) mentre l’Astana (-4) rischia di pagare a caro prezzo la goleada subita in Croazia, ma questo pomeriggio battendo il Ballkani potrebbe salire a 6 punti e secondo in solitaria, visto che la stessa Dinamo va a giocare a Plzen. Tuttavia, le ultime due giornate saranno decisive: potrebbe davvero succedere di tutto, certamente vedere il Ballkani ai playoff sarebbe una sorpresa mentre per l’Astana, che ha già partecipato alla Champions League, sarebbe una conferma di come il calcio kazako stia crescendo. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi: ci siamo, per i risultati di Conference League si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL GRUPPO F

Come abbiamo già detto, nei risultati di Conference League spicca la situazione del gruppo F che è quello della Fiorentina: tre squadre sono al comando della classifica perché tutte hanno battuto il Cukaricki (che infatti è fanalino di coda con 0 punti) ma tra di loro hanno sempre pareggiato. Dunque, al momento fa fede la differenza reti: la Fiorentina da questo punto di vista è messa più che bene perché, oltre al 6-0 ai danni dei serbi, ha pareggiato 2-2 sia contro il Genk che contro il Ferencvaros (qui rimontando dallo 0-2 al Franchi) mentre due settimane fa belgi e ungheresi non sono andati oltre lo 0-0, con il Genk che ha battuto il Cukaricki 2-0 e il Ferencvaros che ha vinto 3-1.

Dunque la Fiorentina ha una differenza reti di +6 e ha segnato 10 gol, mentre i magiari sono a +2 con 5 reti all’attivo e il Genk, sempre a +2, di reti ne ha realizzate 4. Chiaramente la giornata di oggi potrebbe nuovamente sparigliare le carte, quel che è certo è che la Fiorentina è in una buona posizione pur se potrebbe non bastarle centrare una goleada in Serbia e pareggiare le altre due partite, almeno non per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati di Conference League per la quarta giornata, che ormai sono dietro l’angolo… (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA PER LO SPRINT!

Tornano a essere protagonisti i risultati di Conference League, con le partite dei gironi per la quarta giornata: saremo in campo giovedì 9 novembre a cominciare dalle ore 16:30, perché Astana Ballkani viene anticipata per ragioni di fuso orario, poi le solite due fasce delle ore 18:45 e delle ore 21:00 con la prima che ospiterà anche Cukaricki Fiorentina, la gara con la nostra rappresentante che, rimessasi in carreggiata con lo straripante 6-0 ai serbi, questa sera va a caccia del bis per avvicinare la qualificazione al prossimo turno, per nulla scontata visto che la situazione di classifica nel gruppo F è più ingarbugliata che mai.

Infatti, abbiamo tre squadre a 5 punti: certamente la Fiorentina è in vantaggio perché in contemporanea si gioca Ferencvaros Genk con una delle due che per forza di cose resterà indietro, ma poi i viola dovranno sfidare le due avversarie dirette e potrebbero sì qualificarsi, ma dovendo passare attraverso i playoff. Era successo anche nella passata stagione e poi era arrivata la finale, certo però Vincenzo Italiano eviterebbe di giocare due partite in più in una stagione già fitta di impegni e allora vedremo cosa succederà tra poco con i risultati di Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo dunque a studiare meglio lo scenario che ci viene proposto dai risultati di Conference League per questa quarta giornata dei gironi. Non sono tantissime le squadre a punteggio pieno, anzi ne troviamo appena tre: si tratta del Viktoria Plzen in un girone C nel quale le altre tre (Dinamo Zagabria, Ballkani e Astana) hanno 3 punti e sono in piena corsa per il secondo posto, del Paok Salonicco nel gruppo G grazie alla vittoria sull’Eintracht, lui pure molto vicino alla qualificazione al prossimo turno, e del Fenerbahçe in un gruppo H onorato molto bene anche dal Nordsjaelland, con il Ludogorets reduce da due sconfitte consecutive e 10 gol subiti.

Dunque il quadro è abbastanza ingarbugliato, ed è davvero complicato scoprire in anticipo quello che potrebbe succedere; aspettando che arrivi questo giovedì sera con i risultati di Conference League bisogna anche dire che nel gruppo B si giocherà anche Zorya Maccabi Tel Aviv, le due squadre hanno una partita in meno ma sono seconda e terza davanti al Breidablik fanalino di coda e che ha ormai poche speranze di sovvertire il pronostico. Noi terremo un ovvio occhio di riguardo sulla Fiorentina, ma a dire il vero tutti i risultati di Europa League per le gare di oggi saranno molto interessanti.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Olimpia Lubiana KI Klaksvik

Ore 21:00 Slovan Bratislava Lille

CLASSIFICA: Lille 7, Slovan Bratislava 6, KI Klaksvik 4, Olimpia Lubiana 0

GIRONE B

Ore 21:00 Breidablik Gent

Ore 21:00 Zorya Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA: Gent 7, Zorya* 4, Maccabi Tel Aviv* 3, Breidablik 0

* una partita in meno

GIRONE C

Ore 16:30 Astana Ballkani 0-0

Ore 18:45 Viktoria Plzen Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: Viktoria Plzen 9, Dinamo Zagabria 3, Ballkani 3, Astana 3

GIRONE D

Ore 18:45 Besiktas Bodo/Glimt

Ore 21:00 Bruges Lugano

CLASSIFICA: Bruges 7, Bodo/Glimt 4, Lugano 4, Besiktas 1

GIRONE E

Ore 18:45 Legia Varsavia Zrinjski

Ore 21:00 Aston Villa Az Alkmaar

CLASSIFICA: Legia Varsavia 6, Aston Villa 6, Zrinjski 3, Az Alkmaar 3

GIRONE F

Ore 18:45 Cukaricki Fiorentina

Ore 18:45 Ferencvaros Genk

CLASSIFICA: Fiorentina 5, Ferencvaros 5, Genk 5, Cukaricki 0

GIRONE G

Ore 18:45 HJK Helsinki Eintracht

Ore 18:45 Paok Salonicco Aberdeen

CLASSIFICA: Paok Salonicco 9, Eintracht 6, Aberdeen 1, HJK Helsinki 1

GIRONE H

Ore 18:45 Nordsjaelland Spartak Trnava

Ore 21:00 Ludogorets Fenerbahçe

CLASSIFICA: Fenerbahçe 9, Nordsjaelland 6, Ludogorets 3, Spartak Trnava 0











