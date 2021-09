RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Primo match al via! Diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: PARTITE AL VIA!

Si accende questo giovedi tutto dedicato ai risultati della Conference League e prima sfida che ci farà compagnia solo tra pochi minuti è certo quella tra Kairat Almaty e Omonia, attesa al Almaty Ortalyk Stadion della città kazaka.la sfida non è certo delle più attese, almeno sulla carta, ma dovrebbe comunque rivelarsi divertente: i padroni di casa dopo essere passati per Champions ed Europa league, puntano alla Conference league per ottenere il proprio “posto al sole” sul continente europeo: a dar fastidio però sono i campioni di Cipro, che pure l’anno scorso non hanno demeritato nella fase a gironi dell’Europa League. Va pure detto che gli ospiti oggi punteranno molto su Kakoulis, andato a segno sei volte nelle ultime 5 partite del club: il bomber è pronta a sorprenderci. Diamo allora la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

Probabili formazioni Leicester Napoli/ Quote, Jamie Vardy sarà in copertina?

AL VIA LA FASE A GIRONI

Spazio ai risultati della Conference League per il primo turno della fase a giorni, oggi giovedi 16 settembre 2021. Dopo dunque i primi anticipi andati in scena solo lo scorso martedì, ecco che la terza competizione della UEFA riservata ai club fa di nuovo capolino e pure oggi saranno ben 14 le partite che ci faranno compagnia. L’attesa verso tali incontri è grande: siamo impazienti di immergerci nella nuova competizione della UEFA, e pure non scordiamo che saranno anche diversi i big del continente che oggi saranno di scena.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni 1^ giornata: Eintracht favorito in casa

Lo sarà ad esempio la Roma di José Mourinho, che dopo le scintille offerte in campionato, e le ottime prestazioni fatte nei preliminari questo torneo, è pronta a tornare in campo da vera protagonista e indiziata alla vittoria finale.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Pure la Roma non sarà l’unica protagonista in questo giovedi riservato ai risultati della Conference League: vediamo allora subito quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia oggi. Guardando subito al calendario ufficiale, ecco che sono tre le fasce orarie in cui sono stati organizzati i vari match. Primo approccio con la competizione sarà subito alle ore 16.30, quando ad Almaty comincerà la sfida per il girone H tra Kairat Almaty e l’Omonia: solo alle ore 18.45 daremo invece la parola al campo per ben otto incontri. Tra questi certo spicca la sfida tra Qarabag e Basilea, con gli svizzeri protagonisti di un bel cammino fin qui nella competizione, come ovviamente la partita tra Rennes e Tottenham che pure vedrà gli Spurs di Espirito Santo in campo contro un rivale affatto scontato come è il club francese. Dalle ore 21.00 sarà invece fischio d’inizio su tutti gli altri campi, in primis all’Olimpico, dove è attesa la sfida tra Roma e Cska Sofia. Alla stessa ora comunque daremo il via anche a Bodo/Glimt-Zorya, per il medesimo girone dei giallorossi, ma pure Randers-Az Alkmaar e Jablonec-CFR Cluj.

Probabili formazioni Galatasaray Lazio/ Quote: Fernando Muslera è il grande ex

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ORARI E PARTITE

GIRONE A

Ore 18.45 HJK-Lask

GIRONE B

Ore 18.45 Flora-Gent

Ore 21.00 Anorthosis-Partizan

GIRONE C

Ore 21.00 Bodo/Glimt-Zorya

Ore 21.00 Roma-Cska Sofia

GIRONE D

Ore 21.00 Randers-Az Akmaar

Ore 21.00 Jablonec-CFR Cluj

GIRONE E

Ore 18.45 Slavia Praga-Union Berlino

GIRONE F

Ore 18.45 Lincoln-Paok

Ore 18.45 Slovan Bratislava-Copenaghen

GIRONE G

Ore 18.45 Mura-Vitesse

Ore 18.45 Rennes-Tottenham

GIRONE H

Ore 16.30 Kairat-Omonia 0-0

Ore 18.45 Qarabag-Basilea



© RIPRODUZIONE RISERVATA