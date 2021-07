Risultati Conference League/ Diretta gol live score: ancora 2^ turno qualificazione

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: GLI ULTIMI MATCH DI ANDATA 2^ TURNO QUALIFICAZIONE

Anche in questo giovedi 22 luglio 2021 sono riflettori puntati sui risultati della Conference league: dopo i primi anticipo occorsi nei giorni scorsi, ecco che le grandi protagoniste del terzo campionato per club targato UEFA tornano di scena e davvero siamo impazienti di dare la parola al campo. Questo anche perchè il programma di incontri che ci attendono oggi, 22 luglio 2021 è ricchissimo: ricordiamo infatti che in questa fase di andata del 2^ turno di qualificazione nel complesso sono 108 i club chiamati in causa e che nei giorni scorsi abbiamo vissuto appena 5 anticipi. Immaginiamo bene che ci attenderà oggi un pomeriggio e una serata interamente dedicata ai risultati della Conference league. Cominciamo allora subito ricordando che oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 con gli incontri Ararat-Slqsk e Astana-Aris: solo alle ore 16.30 saranno in campo i ciprioti dell’AEL Limassol contro gli albanesi del Vllaznia con alle ore 17.00 Hafnarfjordur-Rosenborg e trenta minuti dopo l’incontro per l’andata del 2^ turno di qualificazione di Conference League Panevezys-Vojvodina.

Proseguendo nella disamina del quadro dei risultati della Conference league per l’andata del secondo turno di qualificazione, su cui oggi saranno riflettori puntati, ben vediamo che per le ore 18.00 saranno ben otto gli incontri che ci allieteranno tra cui anche Austria Vienna-Breidablik e Qarabag-Ashdod. Solo dalle ore 18.30 invece avranno inizio Dinamo-Tbilisi-Maccai Haifa e Dudelange-Bohemians e dalle ore 18.45 via a Elfsborg-Milsami e Hammarby-Maribor, tra gli incontri più attesi per questo turno della competizione continentale. Pure molto altre partite ci attenderanno inserita: saranno ben 11 le sfide previste per le ore 19.00 come Cska Sofia-FK Liepaja, Gzira-Rijeka e Riga-Shkendija, con i macedoni volti nuovi del tabellone dopo aver perso nel primo turno della Champions league conto il Mura. Proseguendo ecco che alle ore 20.00 sarà la volta di Arda-Hapoel Beer Sheva, mentre alle ore 21.15 sarà spazio per la prima big, il Basilea, in campo contro gli albanesi del Partizani. Si dovrà attendere poi le 20,30 per ben 5 fischi d’inizio (tra cui anche quello per Gent-Valerenga) e le ore 20.45, per dare il via a altre 5 partite. Ancora tanti gli incontri invece ci faranno compagnia solo dalle ore 21.00 e per la precisione sette: ultimo fischio d’inizio del turno di andata sarà solo alle ore 21.30 a Miskolc per Shakhtyor-Fola.

Ore 15:00 Ararat-Slask

Ore 15:00 FC Astana-Aris

Ore 16:30 AEL Limassol-Vllaznia

Ore 17:00 Hafnarfjordur-Rosenborg

Ore 17:30 FK Panevezys-Vojvodina

Ore 18:00 Austria Vienna-Breidablik

Ore 18:00 KuPS-Vorskla

Ore 18:00 Laci-Univ. Craiova

Ore 18:00 Molde-Servette

Ore 18:00 O. Ljubljana-Birkirkara

Ore 18:00 Qarabag-Ashdod

Ore 18:00 RFS-Puskas Academy

Ore 18:00 Sochi-Keshla

Ore 18:30 Din. Tbilisi-M. Haifa

Ore 18:30 Dudelange-Bohemians

Ore 18:45 Elfsborg-Milsami

Ore 18:45 Hammarby-Maribor

Ore 19:00 Apollon-Zilina

Ore 19:00 CSKA Sofia-FK Liepaja

Ore 19:00 Dinamo Batumi-BATE

Ore 19:00 FC Copenhagen-Zhodino

Ore 19:00 Gzira-Rijeka

Ore 19:00 Lok. Plovdiv-Slovacko

Ore 19:00 Petrocub-Sivasspor

Ore 19:00 Plzen-Dynamo Brest

Ore 19:00 Riga FC-Shkendija

Ore 19:00 Suduva-Rakow

Ore 19:00 Teuta-Inter Escaldes

Ore 20:00 Arda-H. Beer Sheva

Ore 20:00 HB Torshavn-Buducnost

Ore 20:00 Shkupi-Santa Clara

Ore 20:15 Basilea-Partizani

Ore 20:30 FCSB-Shakhtar K.

Ore 20:30 Gent-Vålerenga

Ore 20:30 Larne-Aarhus

Ore 20:30 Sutjeska-M. Tel Aviv

Ore 20:30 Velez Mostar-AEK

Ore 20:45 Aberdeen-Hacken

Ore 20:45 Hibernian-FC Santa Coloma

Ore 20:45 Linfield-Borac Banja Luka

Ore 20:45 Trnava-Sepsi Sf. Gheorghe

Ore 21:00 Drita-Feyenoord

Ore 21:00 Dundalk-Levadia

Ore 21:00 Hajduk Split-Tobol

Ore 21:00 Partizan-Dun. Streda

Ore 21:00 Pogon Szczecin-Osijek

Ore 21:00 Ujpest-Vaduz

Ore 21:00 Valur-Bodo/Glimt

Ore 21:30 Soligorsk-Fola

