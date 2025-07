Risultati Conference League: diretta gol live score delle partite che giovedì 10 luglio si giocano per l'andata del primo turno preliminare.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI VA IN CAMPO!

La prima partita a farci compagnia nei risultati Conference League è Atletic Escaldes Dudelange: ieri sera abbiamo visto l’altra rappresentante della cittadina di Escaldes-Engordany, l’Inter, impegnata nei preliminari di Champions League mentre stavolta tocca all’Atletic Club, che ha 22 anni di vita ma è già riuscita a mettere in bacheca campionato e Coppa d’Andorra, giocando anche il preliminare della principale competizione europea. Tra le squadre in campo oggi anche la Dynamo Brest: il nome farebbe pensare a un club francese, invece si tratta di una bielorussa che rappresenta l’omonima città, già protagonista nei preliminari di Europa League.

Una sola vittoria internazionale per questa compagine, che dovrà vedersela in trasferta contro i montenegrini del Sutjeska; un’altra rappresentante della Bielorussia in campo questa sera sarà il Neman, che affronta una sorta di derby dell’ex cortina sovietica contro l’Urartu, formazione armena. Insomma: nomi esotici ma anche tanto divertimento e la possibilità di scoprire qualche nuova realtà che potremmo poi ritrovare più avanti nel torneo, non resta che affidarci ai campi per una giornata davvero lunga perché i risultati Conference League per l’andata del primo turno preliminare stanno per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA UN PERCORSO LUNGHISSIMO!

Giovedì 10 luglio i risultati Conference League aprono le porte sulla lunghissima strada che condurrà alla formazione del super girone: si gioca l’andata del primo turno preliminare, ormai una grande consuetudine, e saremo in campo dalle ore 16:00 fino all’ultimo match che inizierà alle ore 22:00.

Va detto che il primo turno preliminare è già imponente perché si compone di 24 partite, ma saranno poi i turni successivi a rappresentare la punta dell’iceberg: entreranno in scena squadre già qualificate e anche quelle che saranno state eliminate dai turni preliminari delle altre due competizioni.

Tradotto, per l’appunto, i risultati Conference League saranno qualcosa di mastodontico come ormai siamo soliti vivere, con squadre tutte da scoprire perché, almeno per quanto riguarda stasera, ci sono realtà poco conosciute delle federazioni minori, anche se alcune di loro sono abituate a giocare a questi livelli e possono sognare, alcune anche di fare il bis.

Vedremo dunque cosa ci porteranno in dote i risultati Conference League per queste gare cui stiamo per assistere insieme, intanto proviamo a fare un po’ d’ordine lungo il percorso.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TANTA CARNE AL FUOCO

Abbiamo allora una lunga giornata in compagnia dei risultati Conference League: tra le squadre presenti quest’oggi possiamo citare ad esempio il Borac Banja Luka o il Vikingur Reykjavik, due realtà che si sono già fatte strada nel girone unico e con gli islandesi che avevano anche rappresentato una splendida sorpresa con la nuova formula, e ancora ci sono compagini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni come il Ki Klaksvik e il Dudelange, poi nuove formazioni che sognano in grande e che rispondono ad esempio ai nomi di Atletic Escaldes e Racing Luxembourg.

Le big arriveranno però in seguito: ricordiamo infatti che i risultati Conference League avranno tre turni preliminari prima di farci vivere gli spareggi, ed è qui che entrerà in corsa anche la Fiorentina che, incredibilmente, gioca questa competizione per la quarta volta consecutiva e ha già perso due finali. Per i viola bisognerà attendere, non facciamo però l’errore di sottovalutare i risultati Conference League nel primo turno preliminare perché la carne al fuoco non manca, e come già detto abbiamo la possibilità di conoscere qualche realtà che prova ad affacciarsi al grande calcio europeo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Atletic Escaldes Dudelange

Ore 17:00 Magpies Paide

Ore 18:00 Kauno Zalgiris Penybont

Ore 18:00 SJK Ki Klaksvik

Ore 18:00 Torpedo Kutaisi Ordabasy

Ore 18:30 Racing Luxembourg Dila Gori

Ore 18:30 Urartu Neman

Ore 18:45 Kalju Partizani

Ore 20:00 Birkirkara Petrocub

Ore 20:00 Decid Sileks

Ore 20:00 Vllaznia Daugavpils

Ore 20:00 Zhodino Rabotnicki

Ore 20:15 Malisheva Vikingur

Ore 20:30 Sutjeska Dynamo Brest

Ore 20:30 Vardar La Fiorita

Ore 20:30 Zeljeznicar Koper

Ore 20:45 Runavik HJK Helsinki

Ore 20:45 St. Patricks Hegelmann

Ore 21:00 Borac Banja Luka Santa Coloma

Ore 21:00 Larne Auda

Ore 21:00 Tre Fiori Pyunik

Ore 22:00 Valur Flora