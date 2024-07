RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ La storia della competizione, diretta gol live score (oggi 11 luglio 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA STORIA

Essendo la prima giornata dedicata ai risultati di Conference League per questa stagione, possiamo fare una rapida panoramica sulla storia di una competizione che la Uefa ha ideato recentemente e fatto partire nel 2021: la Conference League di fatto è tornata a essere quella terza coppa che mancava dal 1999, quando la Coppa delle Coppe era andata in soffitta come già accaduto alla Coppa delle Fiere, ufficialmente mai riconosciuta dalla federazione europea, e se vogliamo la Coppa Uefa, anche se l’evoluzione di questi due tornei ha poi portato alla creazione dell’Europa League come la conosciamo oggi.

La storia dei risultati di Conference League è a profonde tinte tricolori: in ogni singola edizione abbiamo avuto una squadra italiana in finale, ma purtroppo il trofeo lo ha vinto solo la Roma che nella finale del 2022, la prima di questo torneo, ha battuto il Feyenoord. Ha invece perso due volte la Fiorentina: prima contro il West Ham e poi contro l’Olympiakos, sempre in partite alla portata e sempre nel finale. I viola curiosamente ci riproveranno per la terza edizione consecutiva: l’anno scorso in Conference League non ci sarebbero dovuti essere, ma avevano preso il posto della Juventus penalizzata in Serie A e poi esclusa dalle coppe, e avevano onorato il loro percorso sino alla finale, ancora una volta amara per Vincenzo Italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PRIMO TURNO PRELIMINARE!

Appena due partite stasera, ma intanto sono queste che danno il via ai risultati di Conference League per la nuova stagione: giovedì 11 luglio vivremo le altre 23 partite dopo gli anticipi di ieri, siamo naturalmente nell’andata del primo turno preliminare e agli albori della terza competizione Uefa, che è arrivata alla sua quarta edizione e come le altre competizioni per club organizzate dalla federazione europea cambierà la sua formula, aprendo anche in questo caso al super girone da 36 squadre.

La differenza, come sappiamo dai preliminari degli ultimi anni, è che nei risultati di Conference League nessuna squadra è direttamente qualificata a quella che potremmo considerare fase finale: bisognerà comunque passare attraverso gli spareggi e questo toccherà anche le big. Per l’Italia, per il terzo anno consecutivo, i risultati di Conference League ospitano la Fiorentina: i viola sono reduci dalle due finali perse e vogliono confermare il detto secondo cui non c’è due senza tre, ma naturalmente questa volta mettendo finalmente il trofeo internazionale in bacheca.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: DA DOVE SI RIPARTE

Ci apprestiamo dunque a vivere questa intensa serata dedicata ai risultati di Conference League: in realtà il primo turno preliminare è iniziato ieri ma oggi come detto andranno in scena gli altri, il giorno di riferimento di questa competizione rimane il giovedì ma, con la rivoluzione voluta dalla Uefa, ci saranno comunque modifiche anche nel calendario. Bisognerà vedere quello che succederà nei risultati di Conference League: al momento è necessario parlare ad ampio raggio considerando che siamo ancora nella periferia del calcio europeo, ma comunque con tanti motivi di interesse.

Un anno fa aveva scritto una pagina bellissima il KI Klakvsik che, partito dai preliminari di Champions League, era arrivato ai gironi di Conference League facendo la storia delle Isole Far Oer, e ancora prima il piccolo Bodo/Glimt aveva stupito tutti raggiungendo addirittura i quarti di finale, con due vittorie contro la Roma tra cui un clamoroso 6-1 all’Aspmyra. I risultati di Conference League insomma possono sempre portare in dotazione storie interessanti di realtà “minori” che riescono a imporsi, aspettando la Fiorentina e le altre big vedremo se sarà così anche quest’anno.











