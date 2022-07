RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: tutte le date, live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE DATE

I risultati Conference League diventano protagonisti a cominciare da oggi con l’andata del primo turno preliminare, ricordiamo che tutta l’estate sarà caratterizzata da questi impegni perché naturalmente giovedì prossimo 14 luglio ci saranno le partite di ritorno di questo turno e poi giovedì 21 luglio (andata) e giovedì 28 luglio (ritorno) si giocheranno le partite per il secondo turno preliminare di Conference League, poi il 4 e 11 agosto – sempre di giovedì – sarà la volta del terzo turno ed infine il 18 e 25 agosto sono in programma gli spareggi playoff, ai quali dovrà partecipare anche la Fiorentina.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Red Bull a tutta! (Gp Monaco)

Dopo questo lungo cammino, avrà inizio la fase a gironi, che sarà caratterizzata da sei giornate, sempre di giovedì: le date saranno quelle di 8 settembre, 15 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 27 ottobre e 3 novembre, per dare successivamente posto ai Mondiali Qatar 2022. La fase ad eliminazione diretta comincerà con gli spareggi, fissati per il 16 e 23 febbraio 2023, poi si proseguirà con gli ottavi di finale il 9 e 16 marzo, i quarti di finale il 13 e 20 aprile, le semifinali l’11 e 18 maggio e infine la finale, fissata per il 7 giugno 2023 presso lo stadio Sinobo di Praga. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Roma Feyenoord (risultato 1-0): i giallorossi vincono la Conference League!

PRESENTAZIONE GIORNATA

I risultati Conference League saranno protagonisti oggi, giovedì 7 luglio 2022, con la bellezza di 26 partite sparse in giro per ogni angolo d’Europa. Naturalmente la squadra detentrice è la Roma, che ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Uefa Conference League, nella quale invece quest’anno sarà in gara per l’Italia la Fiorentina, che entrerà in scena più avanti. Per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, d’altronde la Uefa vuole valorizzare con questa competizione anche le Nazioni più piccole o comunque calcisticamente meno forti.

PRONOSTICI ROMA FEYENOORD/ Finale Conference League quote e previsioni: le speciali

La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per l’andata del primo turno preliminare comincerà quindi già alle ore 17.00 (indicheremo sempre gli orari secondo il fuso orario italiano) con Alashkert-Hamrun e UE Santa Coloma-Breidablik, mentre alle ore 18.00 ci sarà già una fascia molto ricca perché avranno inizio Borac Banja Luka-B36 Torshavn, FK Panevezys-Milsami, Flora Tallinn-SJK, KuPS-Dila Gori, Magpies-Crusaders, Pogon Szczecin-KR Reykjavik e Saburtalo Tbilisi-Partizani.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo adesso ad elencare tutte le altre partite di oggi che ci daranno i risultati Conference League per le partite d’andata del primo turno preliminare. Il “giro d’Europa” in sedi generalmente poco conosciute anche dagli appassionati di calcio proseguirà alle ore 18.30 con Ruzomberok-Kauno Zalgiris, mentre alle ore 19.00 inizieranno altre quattro partite, cioè Dinamo Tbilisi-Paide, Floriana-Petrocub, Olimpia Lubiana-Differdange e Sfîntul Gheorghe-Mura.

Alle ore 20.00 ecco invece l’inizio di ben sette partite in contemporanea: Bala Town-Sligo Rovers, Dinamo Minsk-Decic, Fola-Tre Fiori, Gjilani-FK Liepaja, HB Torshavn-Newtown, Laci-Iskra e Shkendija-Ararat. Stiamo arrivando verso la fine, ma alle ore 20.15 ci sarà Lechia-Akademija Pandev, alle ore 20.30 Buducnost-KF Llapi e DAC Dunajská Streda-Cliftonville, infine gli ultimi risultati Conference League arriveranno oggi dalle due partite delle ore 20.45, cioè Derry City-Riga e Tre Penne-Tuzla.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Alashkert-Hamrun

UE Santa Coloma-Breidablik

Ore 18.00

Borac Banja Luka-B36 Torshavn

FK Panevezys-Milsami

Flora Tallinn-SJK

KuPS-Dila Gori

Magpies-Crusaders

Pogon Szczecin-KR Reykjavik

Saburtalo Tbilisi-Partizani

Ore 18.30

Ruzomberok-Kauno Zalgiris

Ore 19.00

Dinamo Tbilisi-Paide

Floriana-Petrocub

Olimpia Lubiana-Differdange

Sfîntul Gheorghe-Mura

Ore 20.00

Bala Town-Sligo Rovers

Dinamo Minsk-Decic

Fola-Tre Fiori

Gjilani-FK Liepaja

HB Torshavn-Newtown

Laci-Iskra

Shkendija-Ararat

Ore 20.15

Lechia-Akademija Pandev

Ore 20.30

Buducnost-KF Llapi

DAC Dunajská Streda-Cliftonville

Ore 20.45

Derry City-Riga

Tre Penne-Tuzla











© RIPRODUZIONE RISERVATA