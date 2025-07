Risultati Conference League: diretta gol live score delle partite valide per l'andata del secondo turno preliminare, giovedì 24 luglio.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UN GIOVEDÌ RICCHISSIMO!

C’è davvero parecchio di cui parlare per i risultati Conference League di giovedì 24 luglio: prosegue il programma del secondo turno preliminare, siamo ancora alle partite di andata che sono davvero tantissime, perché sono entrate in corsa le squadre che hanno saltato di diritto il primo turno.

Siamo ormai abituati al fatto che i risultati Conference League in queste prime fasi presentino un calendario che eufemisticamente potremmo definire infinito, e con tante realtà semisconosciute che cercano il loro posto al sole in attesa che entrino in gioco le big, tra cui come noto la Fiorentina.

A dire il vero già questa sera vedremo all’opera qualche squadea che, considerato il contesto, è una big con forti ambizioni di entrare nel girone unico: impossibile non citare ad esempio l’Az Alkmaar che, tutto sommato, potrebbe anche avere ambizioni di vincere il trofeo.

Questo naturalmente lo dovremo vedere strada facendo, intanto con i risultati Conference League per l’andata del secondo turno preliminare gli argomenti di cui parlare sarebbero davvero tantissimi, proveremo a fare un breve riassunto di quello che potremmo vedere in campo a partire dalle ore 16:00.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TANTE STORIE DA SCOPRIRE

Questo giovedì i risultati Conference League ci presentano alcune squadre che abbiamo già visto protagoniste lo scorso anno: lo Jagiellonia per esempio era stato davvero ottimo nella prima fase e in Conference League aveva sfiorato la qualificazione diretta agli ottavi, per poi arrivare fino ai quarti di finale dove era caduto per mano del Betis, che sarebbe arrivato in finale eliminando proprio la Fiorentina. Il Rapid Vienna aveva ottenuto lo stesso esito, ma con il quarto posto nel girone e poi mancando una grande occasione, perché era stato eliminato dall’abbordabile Djurgarden.

Insomma: tante e anche tantissime squadre che sono impegnate in questi turni preliminari sono tutte da scoprire e potrebbero far parlare di sé anche nelle prossime settimane, ma altre presentano storie già note per quello che sono riuscite a fare in epoca recente. Staremo a vedere, ricordando naturalmente che dovremo aspettare la prossima settimana perché il quadro dei risultati Conference League, per quanto riguarda il secondo turno preliminare e le squadre che proseguiranno la loro corsa verso il girone unico, sia davvero completo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Atletic Escaldes Dinamo Tirana

Ore 16:00 Astana Zimbru

Ore 17:30 Paide Aik Stoccolma

Ore 18:00 Aktobe Sparta Praga

Ore 18:00 Ararat-Armenia Universitatea Cluj

Ore 18:00 Araz Aris Salonicco

Ore 18:00 Arda HJK Helsinki

Ore 18:00 Aris Limassol Puskas Academy

Ore 18:00 Hibernians Spartak Trnava

Ore 18:00 Ilves Az Alkmaar

Ore 18:00 Kauno Zalgiris Valur

Ore 18:00 Pyunil Gyor

Ore 18:00 Rosenborg Banga

Ore 18:00 St. Josephs Shamrock Rovers

Ore 18:00 Zalgiris Vlinius Linfield

Ore 19:00 Cherno More Basaksehir

Ore 19:00 Hammarby Charleroi

Ore 19:00 Novi Pazar Jagiellonia

Ore 19:00 Oleksandriya Partizan

Ore 19:00 Omonia Nicosia Torpedo Kutaisi

Ore 19:00 Petrocub Sabah Baku

Ore 19:00 Polissya Zhytomyr Santa Coloma

Ore 19:00 Riga Dila Gori

Ore 19:00 Vinikg Koper

Ore 19:30 Vaduz Dongannon

Ore 20:00 Aek Atene Hapoel Beer Sheva

Ore 20:00 Kosice Neman

Ore 20:00 Paks Maribor

Ore 20:00 Radnicki KI Klaksvik

Ore 20:00 Varazdin Santa Clara

Ore 20:00 Zhodino Maccabi Haifa

Ore 20:30 Austria Vienna Spaeri

Ore 20:30 Sutjeska Beitar Gerusalemme

Ore 20:30 Vardar Losanna

Ore 20:30 Vllaznia Vikingur

Ore 20:45 Dinamo Minsk Egnatia

Ore 20:45 Dundee United UNA Strassen

Ore 20:45 HB Torshavn Brondby

Ore 20:45 St. Patricks Kalju

Ore 21:00 Decic Rapid Vienna

Ore 21:00 Larne Prishtina

Ore 21:00 Rakow Zilina

Ore 21:00 Sarajevo Universitatea Craiova