Risultati Conference League/ Diretta gol live score, andata 2° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL SECONDO TURNO PRELIMINARE!

Giovedì 21 luglio, anticipati da altre sei partite che sono già state disputate, prendono il via altri risultati di Conference League: l’andata del secondo turno preliminare comincia presto, saranno infatti le 14:00 di casa nostra quando avremo il calcio d’inizio di Kyzylzhar Osijek, che essendo in Kazakhstan è nel primo pomeriggio italiano per ragioni di fuso orario. Le ultime due partite saranno invece alle ore 21:30, nello specifico Vikingur TNS e Vitoria Guimaraes Puskas Akadémia: come sempre quando si parla di risultati di Conference League è impossibile citare tutti i match, che sono davvero tanti.

Basti dire allora che siamo soltanto al secondo gradino di una scala che dovrà portare queste squadre coinvolte oggi agli ultimi passi per entrare nella fase a gironi della competizione, che sta vivendo la sua seconda edizione dopo il trionfo della Roma in quella di esordio. Scopriremo presto quello che succederà in campo, nel secondo turno preliminare i risultati di Conference League ci presentano ancora federazioni minori ma le sorprese potrebbero non mancare, dunque non ci resta che metterci comodi e valutare l’esito delle varie partite della giornata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra le protagoniste dei risultati di Conference League troviamo anche squadre interessanti, che magari non lotteranno per il titolo (se mai arriveranno alla fase a gironi) ma certamente potrebbero stupire gli addetti ai lavori. Il Bate Borisov per esempio è una società bielorussa che non troppo tempo fa lottava nei gironi di Champions League, un anno aveva battuto il Bayern Monaco ed era rimasta in corsa per qualificarsi agli ottavi; era crollata (come successo allo Sheriff un anno fa) ma comunque aveva dato prova di poter essere competitiva, mentre oggi si deve accontentare di giocare i primi turni preliminari di Conference League.

Ritroviamo qui anche il Djugarden: squadra che fa parte della federazione svedese, e che affronta una trasferta in terra croata contro il Rijeka. Ci sarà poi un interessante derby dell’isola britannica tra il Motherwell e lo Sligo (squadra irlandese), attenzione chiaramente all’Az Alkmaar che possiamo considerare la big di questa serata mentre il Mura era stato visto nei gironi della passata stagione, avversaria del Tottenham. L’Astana invece, come il già citato Kyzylzhar, cercherà di tenere alta la bandiera del Kazakhstan che sta brillando a livello di nazionale, e dunque sarà interessante vedere il suo impegno sul campo del Rakow, squadra che rappresenta la Polonia.











