Risultati Conference League, diretta gol live score delle partite d’andata del terzo turno preliminare che si giocano oggi, giovedì 7 agosto 2025

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI GIOCA L’ANDATA DEL TERZO PRELIMINARE

Ventinove partite caratterizzeranno il ricchissimo programma dei risultati Conference League oggi, giovedì 7 agosto 2025, per l’andata del terzo turno preliminare. Sappiamo già dai turni precedenti che la Conference League coinvolge un altissimo numero di squadre, con il sogno di arrivare al tabellone principale che per molte piccole realtà sarebbe davvero una pagina di storia.

Dalle ore 18.00 in poi, quando avranno inizio già ben cinque partite, sarà una raffica di gol ed emozioni praticamente in ogni angolo del Continente, ad eccezione delle nazioni big, che comunque a loro volta in Conference League non hanno il posto assicurato nel tabellone principale – torneremo su questo punto fra poco.

Comincia ad apparire qualche nome di buon livello nei risultati Conference League, ma onestamente la maggioranza sono ancora squadre e città poco conosciute, che può essere divertente scoprire. Quattro di queste 29 sfide sono tra squadre campioni nazionali che sono scese dai preliminari di Champions League e allora osserviamo che giocherà anche la sammarinese Virtus Acquaviva, per la quale potremo avere una piccola simpatia in più.

La partita della Virtus sarà tra l’altro fra le prime, in trasferta sul campo del Milsami Orhei, che nello scorso campionato si è laureato per la seconda volta nella propria storia campione di Moldavia, impresa mai banale in un torneo che dal 2001 ad oggi è stato vinto per ben 21 volte dallo Sheriff Tiraspol, senza ombra di dubbio la squadra moldava più nota.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA SI PREPARA

Presentando i risultati Conference League, abbiamo accennato ai campionati di massimo livello che però non hanno il posto garantito nel tabellone principale – ormai lo sappiamo, questa è una delle caratteristiche della competizione. Meglio di tutti lo sa la Fiorentina, che ancora una volta sarà la rappresentante della Serie A italiana in Conference League. Ecco allora che i viola di Stefano Pioli devono seguire con particolare attenzione il confronto dal quale uscirà il nome della rivale dei gigliati nei playoff.

Naturalmente il verdetto arriverà solamente settimana prossima, al termine della partita di ritorno, intanto però possiamo dire che alle ore 20.00 stasera sarà in programma il match d’andata tra gli ucraini del Polіssja Žytomyr e gli ungheresi del Paksi Sportegyesület (o più semplicemente Paks). La curiosità naturalmente è che già l’anno scorso la Fiorentina ebbe come rivale ai playoff una squadra magiara, in quel caso la Puskás Akadémia, e fu una difficile sfida, risolta solamente ai calci di rigore. D’estate i risultati Conference League possono riservare sorprese…

