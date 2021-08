Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata 3° turno preliminare

I risultati Conference League ci terranno compagnia nelle prossime ore con la bellezza di 30 partite, tutte valide per l’andata del terzo turno preliminare della nuova competizione Uefa per squadre di club che da questa stagione sarà dunque la terza Coppa europea e nella quale più avanti entrerà in scena la Roma. Sappiamo anzi già che i giallorossi, rappresentanti italiani nella Uefa Conference League 2021-2022, giocheranno nei playoff contro la vincitrice di Trabzonspor Molde, ma per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, ma con il fascino della novità. Le partite d’andata del terzo turno preliminare inizieranno a farci capire chi potrà accedere proprio al turno dei playoff della neonata competizione e chi invece sarà a rischio di dover già salutare la Conference League e più in generale le Coppe europee. Si partirà dunque alle ore 18.00 di oggi pomeriggio con le prime quattro partite del giorno, che saranno KuPS Astana, Lokomotiv Plovdiv Copenaghen, Sochi Partizan e Tobol Zilina, seguite alle ore 18.45 da Elsfborg Velez Mostar.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: l'andata del terzo turno

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

I risultati Conference League per l’andata del terzo turno preliminare ci riserveranno poi alle ore 19.00 grandi emozioni con AEL Limassol Qarabag, CSKA Sofia Osijek, Dinamo Batumi Sivasspor, Laci Anderlecht, Maccabi Haifa Torshavn, Riga Hibernians, Rosenborg Domzale, Vitesse Dundalk e Vojvodina Lask Linz, mentre alle ore 19.30 avremo la già citata Trabzonspor Molde, da seguire con interesse da parte dei tifosi della Roma. La serata sarà però ancora molto lunga: infatti alle ore 20.00 avremo Pacos Ferreira Larne, Kolos Kovalivka Shakhtar Karaganda, Prishtina Bodo/Glimt e Slask Hapoel Beer Sheva, mentre alle ore 20.15 comincerà Trnava Maccabi Tel Aviv. Proseguiamo citando le due partite delle ore 20.30, cioè Gent RFS e Lucerna Feyenoord, per poi annotare i match delle ore 20.45, che saranno Hibernian Rijeka e TNS Viktoria Plzen. Una ultima fascia piuttosto ricca sarà alle ore 21.00 con Breidablik Aberdeen, Cukaricki Hammarby, Rakow Rubin Kazan, Shamrock Rovers Teuta e Ujpest Basilea, infine alle ore 21.30 si chiuderà con il fischio d’inizio per Santa Clara Olimpia Lubiana.

Diretta/ Bologna Liverpool streaming video tv: test di lusso per Sinisa (amichevole)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

KuPS Astana

Lokomotiv Plovdiv Copenaghen

Sochi Partizan

Tobol Zilina

Ore 18.45

Elsfborg Velez Mostar

Ore 19.00

AEL Limassol Qarabag

CSKA Sofia Osijek

Dinamo Batumi Sivasspor

Laci Anderlecht

Maccabi Haifa Torshavn

Riga Hibernians

Rosenborg Domzale

Vitesse Dundalk

Vojvodina Lask Linz

Ore 19.30

Trabzonspor Molde

Ore 20.00

Pacos Ferreira Larne

Kolos Kovalivka Shakhtar Karaganda

Prishtina Bodo/Glimt

Slask Hapoel Beer Sheva

Ore 20.15

Trnava Maccabi Tel Aviv

Ore 20.30

Gent RFS

Lucerna Feyenoord

Ore 20.45

Hibernian Rijeka

TNS Viktoria Plzen

RISSA IN VALENCIA MILAN/ Video, entrata killer di Krunic su Gaya, panchine in campo

Ore 21.00

Breidablik Aberdeen

Cukaricki Hammarby

Rakow Rubin Kazan

Shamrock Rovers Teuta

Ujpest Basilea

Ore 21.30

Santa Clara Olimpia Lubiana



© RIPRODUZIONE RISERVATA