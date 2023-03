Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata ottavi (9 marzo)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TOCCA ALLA FIORENTINA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Conference League: giovedì 9 marzo è il giorno dedicato alle sette partite valide per l’andata degli ottavi di finale (Lazio Az Alkmaar si è giocata martedì), come sempre divise nelle due fasce orarie. Alle ore 18:45 saremo in campo con Aek Larnaca West Ham, Anderlecht Villarreal e Sheriff Nizza; alle ore 21:00 sarà poi il turno di Basilea Slovan Bratislava, Fiorentina Sivasspor, Gent Basaksehir e Lech Poznan Djurgarden, per il tema qualificazione ovviamente tutto rimandato alla prossima settimana con le sfide di ritorno.

Diretta/ Sheriff Tiraspol Nizza, video streaming tv: sfida ostica (Conference)

Va ricordato che i risultati di Conference League ancora una volta ci presenteranno un quadro, per l’appunto, da definirsi in andata e ritorno: la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta non esiste più, di conseguenza se al termine dei 180 minuti la differenza reti dovesse essere in parità si procederebbe comunque ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Per il resto, ottima occasione per la Fiorentina che tutto considerato potrebbe anche arrivare in fondo, ma questo ovviamente dovrà dircelo il campo…

Diretta/ Anderlecht Villarreal video streaming tv: sfida aperta (Conference League)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

L’andata degli ottavi di finale nei risultati di Conference League ci presenta le partite con incroci fissati: vale a dire, le squadre che giocano questa sera in casa – così come la Lazio che lo ha fatto martedì – sono quelle che hanno già disputato il playoff, perché erano arrivate seconde nel loro girone di competenza (è l’esempio della Fiorentina) oppure, come nel caso degli stessi biancocelesti, erano retrocesse dall’Europa League avendo ottenuto il terzo posto in classifica. Quelle invece in trasferta hanno vinto il loro girone, dunque hanno anche avuto il vantaggio di saltare il turno intermedio.

Diretta/ AEK Larnaca West Ham, video streaming tv: gara insidiosa (Conference League)

Due partite in meno sulle gambe, in certi casi può essere davvero un fattore in più perché la stagione è lunghissima, si pensi per esempio al West Ham che in Inghilterra deve comunque disputare due coppe nazionali oltre a una Premier League in cui ogni singolo match è una battaglia. Detto questo, vedremo se la Fiorentina sarà in grado di fare il colpo contro il Sivasspor: i viola partono nettamente favoriti e sono certamente davanti nella griglia di partenza per la vittoria della Conference League, poi conteranno le motivazioni e il modo in cui verranno affrontate le singole partite.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Aek Larnaca West Ham

Ore 18:45 Anderlecht Villarreal

Ore 18:45 Sheriff Nizza

Ore 21:00 Basilea Slovan Bratislava

Ore 21:00 Fiorentina Sivasspor

Ore 21:00 Gent Basaksehir

Ore 21:00 Lech Poznan Djurgarden











© RIPRODUZIONE RISERVATA