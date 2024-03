RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Un nuovo scenario! Diretta gol live score ottavi (oggi 7 marzo 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LO SCENARIO

Nel presentare i risultati di Conference League per questa sera possiamo anche notare uno scenario che è stato dettato dal playoff, che come ricordiamo si è giocato tra le seconde nei gironi di questa competizione e le terze di Europa League: ebbene, ben sette di queste squadre “retrocesse” si sono qualificate agli ottavi di Conference League. Una differenza netta rispetto al piano di sopra, dove delle otto reduci dalla Champions League solo due (Milan e Benfica) hanno passato il turno: questo ci dice naturalmente quale sia ancora oggi il margine tra la terza competizione Uefa e le altre, ma è anche vero che siamo solo alla terza stagione di vita della Conference League.

DIRETTA AJAX ASTON VILLA/ Video streaming tv: c'è un solo precedente! (Conference League, 7 marzo 2024)

Tuttavia, noi dobbiamo parlare di attualità e il quadro che ci si presenta è netto: l’unica eccezione a quanto detto sopra è rappresentato dalla Dinamo Zagabria, che a sorpresa ha eliminato il Betis. Le altre, vale a dire Slovan Bratislava, Ludogorets, Ferencvaros, Bodo/Glimt (in modo beffardo), Legia Varsavia, Gent e anche Eintracht – vincitore dell’Europa League nel 2022 – sono state eliminate: a proseguire la corsa sono Sturm Graz, Servette, Olympiacos, Ajax, Molde, Maccabi Haifa e Union Saint Gilloise, il che come già detto ha anche creato uno scenario in cui, a parte forse un paio di eccezioni, chiunque raggiungesse la finale di Conference League sarebbe una rivelazione. Staremo dunque a vedere quello che succederà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Maccabi Haifa Fiorentina/ Quote, Beltran o Belotti? (Conference League, 7 marzo 2024)

TORNA LA FIORENTINA!

Tornano le grandi emozioni dei risultati di Conference League: giovedì 7 marzo, dopo due settimane di sosta, si gioca per l’andata degli ottavi di finale con le due fasce orarie ormai note, perché alle ore 18:45 avremo le prime quattro partite e alle ore 21:00 le altre quattro. Sarà in serata Maccabi Haifa Fiorentina, con la quale la nostra rappresentante nei risultati di Conference League si ripresenta in campo dopo aver saltato il playoff avendo vinto il suo girone: il sorteggio dello scorso venerdì è stato benevolo con i viola, anche se bisogna essere onesti nel dire che difficilmente i viola avrebbero potuto incrociare un’avversaria davvero tosta e anche solo allo stesso suo livello.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per l’andata degli ottavi (oggi 7 marzo 2024)

Naturalmente allora ci aspettiamo che la Fiorentina possa replicare la finale che aveva giocato l’anno scorso, e magari anche riscattare quella bruciante sconfitta contro il West Ham; tuttavia bisogna stare attenti perché i rapporti di forza hanno il loro peso specifico, ma in questo contesto le sorprese non mancano e bisognerà anche vedere quanto davvero la Fiorentina sceglierà di puntare sulla Conference League, visto che il Maccabi Haifa in questa competizione potrebbe vivere serate di gloria. Aspettando che si giochi, noi proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali dell’andata degli ottavi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Conference League: abbiamo parlato della Fiorentina e abbiamo detto che il sorteggio è stato morbido ma in un contesto favorevole ai viola. Vero è anche che già l’anno scorso Vincenzo Italiano e i suoi avevano dovuto sudare nella strada verso la finale, mentre in questa edizione il girone è stato vinto ma con qualche timore di troppo, soprattutto inizialmente, e poi il primo posto è arrivato attraverso il pareggio contro il Ferencvaros nella sfida diretta. La Fiorentina è chiaramente tra le grandi favorite per tornare in finale: francamente, a oggi è difficile individuarne altre.

Possiamo forse fare i nomi di Ajax (che però sta attraversando una stagione ampiamente negativa, e già contro il Bodo/Glimt ha rischiato parecchio) e Lille se non altro per l’esperienza nelle coppe europee, una bella realtà si è dimostrata l’Union Saint Gilloise (che tra l’altro ha eliminato l’Eintracht) e già i belgi sarebbero una grande sorpresa in una ipotetica finale, per la brevissima storia che al momento portano in dote. Tutte le altre poi sarebbero rivelazioni incredibili: insomma, questi risultati di Conference League non sono da sottovalutare per gli scenari curiosi che si potrebbero creare…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Ajax Aston Villa

Ore 18:45 Molde Bruges

Ore 18:45 Olympiacos Maccabi Tel Aviv

Ore 18:45 Sturm Graz Lille

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Paok

Ore 21:00 Maccabi Haifa Fiorentina

Ore 21:00 Servette Viktoria Plzen

Ore 21:00 Union Saint Gilloise Fenerbahçe











© RIPRODUZIONE RISERVATA