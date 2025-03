RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA

Cominciano le prime quattro partite, fra loro anche Molde Legia Varsavia che evidenziamo per i risultati Conference League perché la Polonia è l’unica nazione ancora presente con ben due formazioni negli ottavi di finale. Per il Legia Varsavia il settimo posto ha garantito l’accesso immediato agli ottavi e ora ecco la sfida contro i norvegesi del Molde, che nei playoff di febbraio hanno eliminato gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Per quanto abbiamo visto finora, potremmo dire che il Legia potrebbe essere favorito.

Più difficile sbilanciarsi su Jagiellonia Cercle Bruges: in questo caso sono i polacchi ad avere passato il playoff contro i serbi del TSC, ma è l’incrocio farla nona e l’ottava della fase campionato, per cui la differenza potrebbe essere potenzialmente minima. Insomma, la Polonia potrebbe anche puntare ad avere due squadre nei quarti e quella sarebbe un’impresa significativa. Sta però per cominciare anche Panathiaikos Fiorentina, quindi cediamo la parola ai campi per i risultati Conference League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TUTTI IN CAMPO STASERA!

Non ci sono più calcoli o divisioni, per i risultati Conference League oggi, giovedì 6 marzo 2025, scenderanno in campo tutte le sedici squadre ancora in lizza, perché è il giorno dell’andata degli ottavi di finale. C’è chi torna in campo per la prima volta nel nuovo anno, come la Fiorentina, che era stata esentata dal turno dei playoff, e chi invece è arrivato fin qui superando anche il turno “extra” di febbraio. Una annotazione sul regolamento: oggi gioca in casa proprio chi arriva dai playoff, ecco perché ad esempio vedremo alle ore 18.45 Panathiaikos Fiorentina.

I Viola sono quindi in Grecia per i risultati Conference League, una trasferta certamente da non sottovalutare in un periodo che onestamente non è dei migliori per la Fiorentina di Raffaele Palladino, anche se la vittoria contro il Lecce ha riportato almeno un po’ di serenità nell’ambiente gigliato. Nessuno conosce meglio della Fiorentina la Conference League, essendo alla terza partecipazione in quattro stagioni: staremo a vedere se i Viola arriveranno ancora fino in fondo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE ALTRE BIG

Sarà un vero e proprio giro d’Europa quello che ci attende con i risultati Conference League, d’altronde la terza Coppa è quella che offre le maggiori possibilità alle nazioni “minori”. Oltre alla Fiorentina, per i campionati top restano il Betis Siviglia dalla Spagna e naturalmente il Chelsea dall’Inghilterra, con i Blues che sono la principale favorita per la vittoria finale – dall’altra parte del tabellone rispetto alla Fiorentina, per cui l’eventuale incrocio arriverebbe proprio soltanto in finale.

Il Chelsea tra l’altro è atteso da un interessante incrocio con i danesi del Copenaghen, che nel turno precedente hanno avuto la meglio sulla rappresentante della Bundesliga tedesca, cioè l’Heidenheim. I londinesi hanno letteralmente dominato la fase campionato, con una raffica di goleade, mentre il Betis Siviglia ha fatto più fatica del previsto ed è dovuto passare per i playoff, dove ha eliminato il Gent per giungere a un “quasi derby” tutto iberico con i portoghesi del Vitoria Guimaraes, che completa il tris dei confronti più stuzzicanti per gli ottavi nei risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 18.45

Betis Siviglia Vitoria Guimaraes

Panathiaikos Fiorentina

Molde Legia Varsavia

Copenaghen Chelsea

Ore 21.00

Jagiellonia Cercle Bruges

Celje Lugano

Borac Banja Luka Rapid Vienna

Pafos Djurgarden