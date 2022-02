Risultati Conference League/ Diretta gol live score, andata playoff 17 febbraio

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

I risultati Conference League tornano protagonisti oggi, giovedì 17 febbraio 2022: l’introduzione di questa nuova Coppa europea ha portato anche novità nella formula, ricordiamo allora che il primo turno ad eliminazione diretta della Conference League saranno i playoff tra le seconde dei gironi della fase precedenti e le squadre che arrivano dalla Europa League essendo state terze nei gruppi della seconda competizione europea, mentre chi ha vinto il girone (come la Roma) è già qualificato per gli ottavi di finale.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma per i risultati Conference League per l’andata dei playoff, con le partite che saranno spalmate su due diverse fasce orarie: alle ore 18.45 avranno inizio Fenerbahce Slavia Praga, Midtjylland Park Salonicco, PSV Eindhoven Maccabi Tel Aviv e Rapid Vienna Vitesse, mentre avranno inizio alle ore 21.00 Celtic Glasgow Bodo/Glimt, Leicester Randers, Olympique Marsiglia Qarabag e Sparta Praga Partizan. Le partite di ritorno si giocheranno giovedì prossimo, naturalmente a campi invertiti.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE BIG

Basta leggere l’elenco delle partite per capire che i risultati Conference League ci offriranno partite tra formazioni spesso di secondo piano nel panorama europeo – d’altronde proprio questo era l’obiettivo della UEFA istituendo questa nuova terza Coppa. Per le nazioni medio-piccole può essere una grande ribalta, tra i principali campionati sono in corsa per il momento solamente Leicester e Olympique Marsiglia, oltre al Rennes e naturalmente la Roma che avendo vinto il proprio girone sono già certe di un posto agli ottavi.

Leicester e Olympique Marsiglia sono arrivate entrambe terze nel proprio girone di Europa League, di conseguenza sono “retrocesse” in Conference League dando più fascino a questa competizione, anche se magari la Roma ne avrebbe fatto volentieri a meno, perché si tratta naturalmente di due formazioni che potenzialmente potrebbero essere tra le più serie candidate per arrivare alla finale della prima Conference League, in programma a Tirana il 25 maggio prossimo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 18.45

Fenerbahce Slavia Praga

Midtjylland Park Salonicco

PSV Eindhoven Maccabi Tel Aviv

Rapid Vienna Vitesse

Ore 21.00

Celtic Glasgow Bodo/Glimt

Leicester Randers

Olympique Marsiglia Qarabag

Sparta Praga Partizan



