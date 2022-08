Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata playoff (18 agosto)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI PARTE CON RAKOW SLAVIA PRAGA, C’È ANCHE LA FIORENTINA

I risultati Conference League ci terranno compagnia anche oggi, giovedì 18 agosto 2022. Le partite sono 21, di meno rispetto allo scorso turno (29). Ci sono varie new entry, tra le quali la Fiorentina del tecnico ex Spezia Vincenzo Italiano, all’esordio assoluto in campo Europeo. Lo scoglio da affrontare sarà il Twente, club olandese che viene da ottimi risultati: solo vittorie tra Conference League e campionato (1-3 vs Cukaricki; 0-1 vs Nijmegen; 4-1 al ritorno sempre contro il Cukaricki e 3-0 vs Sittard). Esordio anche per altre big come il Villareal ed il Nizza che affrontano rispettivamente Hajduk Split e Maccabi Tel Aviv. Tornando alla Fiorentina ci sarà una pressione ancora più pesante di sopra.

L’unica edizione della Conference League, giocata lo scorso anno, è stata vinta proprio da una squadra italiana: la Roma di Josè Mourinho che ha battuto in finale gli olandese del Feyenoord grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Tuttavia, la Fiorentina, non aprirà il giovedi sera targato Conference League. Questo arduo compito viene affidato alle ore 18:00 ai polacchi del Rakow che attendono tra le loro mura amiche i cechi dello Slavia Praga, del tecnico Trpisovskyi. Seguono poi tutti gli altri match delle 19:00 fino agli ultimi incontro della serata che chiuderanno di fatto il turno di Conference League alle ore 21:00, tra le quali anche la Fiorentina, all’Artemio Franchi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Risultati Conference League che verranno indicati dopo il termine delle partite. Ad aprire la giornata lo scontro tra i polacchi del Rakow e lo Slavia Praga, alle ore 18:00. Si aspettano le ore 19:00 per sentire il fischio iniziale dei vari direttori di gara con le 6 sfide che vedranno contrapposte CSKA Sofia e Basilea; Maccabi Tel Aviv Nizza; Molde Wolfsberger; Rfs Linfield; Slovacko Aik Stoccolma ed il big match tra gli svizzeri dello Young Boys ed i belga dell’Anderlecht. Bisognerà poi attendere 30 minuti, ore 19:30 per l’inizio di Universita Craiova (che ha perso Pigliacelli, portiere passato al Palermo durante l’estate) che affronterà una vecchia conoscenza dell’Inter: Hapoel Beer Sheva. 19:45 è il turno dei turchi del Basaksheir e Antwerp, sorpresa del campionato belga lo scorso anno.

Dalle 20:00 in poi c’è un nuovo gruppo di partite che partiranno. Anche qui non c’è la contemporaneità totale: alle ore 20:00 si inizia con Zrinjski e Slovan Bratislava per poi continuare con Maribor (ex squadra dell’atalantino Josip Ilicic) contro il Cluj. Si continua con i tedeschi del Colonia che affrontano gli ungheresi del Fehervar. Spazio alle ore 20:30 anche per lo Steaua Bucarest contro Viking e Lech Poznan (squadra nella quale ha militato Robert Lewandowski) contro il Dudelange. 20:45 è l’orario di un binomio di partite molto interessanti: Villareal Hajduk Split e West Ham Viborg, per poi continuare alle 21:00 con un quintetto di partite. Si inizia con la Fiorentina che ospita il Twente e si continua in contemporanea con il Alkmaar Gil Vicente; Partizan che attende l’Hamrun e le gare tra Shkupi Ballkani e Vaduz Rapid Vienna.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 4° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Rakow Slavia Praga

Ore 19:00 CSKA Sofia Basilea

Ore 19:00 Maccabi Tel Aviv Nizza

Ore 19:00 Molde Wolfsberger

Ore 19:00 RFS Linfield

Ore 19:00 Slovacko Aik Stoccolma

Ore 19:00 Young Boys Anderlecht

Ore 19:30 U.Craiova Hapoel Beer Sheva

Ore 19:45 Basaksheir Antwerp

Ore 20:00 Zrinjski Slovan Bratislava

Ore 20:15 Maribor Cluj

Ore 20:30 Colonia Fehervar

Ore 20:30 Steaua Bucarest Viking

Ore 20:30 Lech Poznan Dudelange

Ore 20:45 Villareal Hajduk Split

Ore 20:45 West Ham Viborg

Ore 21:00 Alkmaar Gil Vicente

Ore 21:00 Fiorentina Twente

Ore 21:00 Partizan Hamrun

Ore 21:00 Skhupi Ballkani

Ore 21:00 Vaduz Rapid Vienna











