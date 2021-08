Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata playoff (19 agosto)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: OGGI TRABZONSPOR ROMA!

I risultati Conference League ci terranno compagnia anche oggi, infatti sono in programma nelle prossime ore, giovedì 19 agosto 2021, le partite d’andata dei playoff che determineranno quali squadre si qualificheranno per la fase a gironi, anche se naturalmente i verdetti arriveranno settimana prossima, al termine dei match di ritorno. Ricordiamo che, con l’ultima modifica delle Coppa europee, è nata la novità Uefa Conference League che, in questa prima edizione 2021-2022, vede partecipare la Roma come rappresentante italiana.

Ricordiamo pure che nessuna squadra ha il posto assicurato nella fase a gironi e di conseguenza anche i giallorossi e le squadre che arrivano dagli altri campionati top dovranno disputare i playoff di Conference League. In caso di parità di risultati e gol segnati sul doppio confronto, non valgono più doppio i gol in trasferta, una novità del regolamento che avrà naturalmente un peso notevole sulle sfide di tutte le Coppe europee. Andiamo allora adesso a scoprire tutte le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati Conference League per l’andata dei playoff, indicate sempre secondo l’orario italiano. Sarà un giro lunghissimo, che comincerà già alle ore 15.00 dal Kazakistan con Shakhtar Karagandy Maccabi Tel Aviv, seguita alle ore 18.00 da Flora Shamrock Rovers, KuPS Union Berlino, Qarabag Aberdeen e Rakow Gent.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

A quel punto, entreremo decisamente nel vivo della serata dei risultati Conference League e allora continuiamo ad elencare tutte le partite d’andata dei playoff che ci attendono oggi.

Alle ore 19.00 ci sarà un folto blocco di partite, perché prenderanno il via Hapoel Beer Sheva Anorthosis, Lask Linz St. Johnstone, Neftci Baku Maccabi Haifa, Viktoria Plzen Cska Sofia, Riga Lincoln e Zalgiris Bodo/Glimt.

Alle ore 19.30 avremo il culmine della serata in ottica italiana, perché oltre a Basilea Hammarby e Fola Kairat Almaty avrà inizio anche Trabzonspor Roma, con i giallorossi di José Mourinho impegnati in Turchia.

Proseguiamo poi ricordando che alle ore 20.00 inizieranno molte altre partite, cioè Anderlecht Vitesse, Feyenoord Elfsborg, Jablonec Zilina, Paok Salonicco Rijeka, Rennes Rosenborg e Sivasspor Copenaghen. A quel punto, ci mancherà solo il Portogallo nel giro d’Europa con i risultati Conference League: alle ore 20.30 comincerà Pacos Ferreira Tottenham, mentre dovremo aspettare fino alle ore 22.30 per Santa Clara Partizan Belgrado.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 15.00

Shakhtar Karagandy Maccabi Tel Aviv

Ore 18.00

Flora Shamrock Rovers

KuPS Union Berlino

Qarabag Aberdeen

Rakow Gent

Ore 19.00

Hapoel Beer Sheva Anorthosis

Lask Linz St. Johnstone

Neftci Baku Maccabi Haifa

Viktoria Plzen Cska Sofia

Riga Lincoln

Zalgiris Bodo/Glimt

Ore 19.30

Basilea Hammarby

Fola Kairat Almaty

Trabzonspor Roma

Ore 20.00

Anderlecht Vitesse

Feyenoord Elfsborg

Jablonec Zilina

Paok Salonicco Rijeka

Rennes Rosenborg

Sivasspor Copenaghen

Ore 20.30

Pacos Ferreira Tottenham

Ore 22.30

Santa Clara Partizan Belgrado



