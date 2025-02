RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA ASPETTA!

Questa sera i risultati Conference League ci introducono alle partite che sono valide per l’andata dei playoff: va brevemente ricordato che questo turno intermedio, come anche nelle altre due competizioni Uefa, interessa le sedici squadre che non sono riuscite a qualificarsi direttamente agli ottavi e che dunque devono passare da due sfide (andata e ritorno) in un tabellone che prevede poi un altro sorteggio, sia pure con alcuni accoppiamenti già formati. Ad esempio, la Fiorentina che si è presa subito gli ottavi aspetta di conoscere la sua avversaria, pur sapendo che sarà una tra Vikingur e Panathinaikos; al Chelsea toccherà invece una tra Gent e Betis.

Al netto di questo, bisogna riconoscere che i risultati Conference League almeno per il momento non possono contare su troppe squadre di livello; questo anche perché, a differenza delle stagioni precedenti, non sono più coinvolte le squadre che retrocedevano dall’Europa League, mentre appunto le migliori otto sono già agli ottavi e aspettano. Cosa vedere dunque questa sera? Lo scopriremo, certamente i temi di interesse non mancano sia pure se siamo lontani dalla nobiltà del calcio europeo, noi proviamo comunque a capire cosa potrebbe accadere nei risultati Conference League per questa intrigante andata dei playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LO SCENARIO

Avvicinandoci ai risultati Conference League per l’andata dei playoff possiamo parlare delle “teste di serie”, possiamo chiamarle in questo modo, ovvero quelle squadre che forse hanno qualcosa più delle altre. Ne individuiamo soprattutto due: il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, che ha clamorosamente rischiato l’eliminazione ma poi ha saputo cambiare passo nelle ultime giornate del super girone, e ora ha una bella occasione potendo giocare il ritorno in casa contro il Gent (che ha cambiato allenatore da circa tre settimane) e il Copenaghen, se non altro più abituato di altre a questi scenari da dentro o fuori.

I danesi lo scorso anno avevano raggiunto addirittura gli ottavi di Champions League, in un girone che comprendeva Bayern, Manchester United e Galatasaray; ci si aspettava che potesse qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference League e invece il destino è quello di giocare il playoff, per di più sarà l’Heidenheim (partito benissimo e poi calato) ad avere il ritorno nel proprio stadio e in più, come già visto, il Copenaghen potrebbe andare a sfidare il Chelsea, anche se può sperare nell’incrocio con il Vitoria Guimaraes. Questo però lo scopriremo più avanti, intanto che i risultati Conference League ci facciano compagnia…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

ore 18:45 Celje Apoel Nicosia

ore 18:45 Molde Shamrock Rovers

ore 18:45 Backa Topola Jagiellonia

ore 18:45 Vikingur Panathinaikos

ore 21:00 Borac Banja Luka Olimpia Lubiana

ore 21:00 Copenaghen Heidenheim

ore 21:00 Gent Betis

ore 21:00 Omonia Nicosia Pafos