RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SUBITO IN CAMPO IL CHELSEA

Si fa sempre più interessante il quadro dei risultati Conference League, oggi giovedì 10 aprile 2025 sarà subito la grande favorita per il trionfo finale ad aprire le danze per quanto riguarda l’andata dei quarti di finale. Infatti alle ore 18.45 ci attende Legia Varsavia Chelsea, nella capitale polacca arrivano i londinesi che finora effettivamente hanno dominato, con sei vittorie su sei nella fase a girone unico e poi la doppia vittoria anche negli ottavi di finale contro il Copenaghen.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite d’andata dei quarti, oggi 10 aprile 2025

Onestamente le uniche minacce concrete per il Chelsea dovrebbero arrivare in finale, perché le rivali sulla carta più ambiziose sono entrambe dall’altra parte del tabellone per i risultati Conference League. Proveranno i polacchi a fare l’impresa, eventualmente poi in semifinale toccherebbe a chi avrà la meglio in Djurgarden Rapid Vienna (una delle tre partite delle ore 21.00), ma onestamente anche per svedesi e austriaci l’obiettivo massimo sembra essere arrivare a sfidare il Chelsea – e una semifinale europea sarebbe in ogni caso un traguardo notevole per queste realtà.

Probabili formazioni Celje Fiorentina/ Quote, chance per Adli e Beltran (Conference League, 10 aprile 2025)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA VA IN SLOVENIA

Ci resta allora da presentare l’altra metà del tabellone per i risultati Conference League dell’andata di quarti di finale: entrambe le partite saranno alle ore 21.00 e stiamo parlando di Betis Siviglia Jagiellonia e Celje Fiorentina. Ovviamente sono spagnoli e italiani le due potenziali minacce in finale per il Chelsea, l’aspettativa sulla carta è che la semifinale possa essere un derby latino ma per il momento la Viola di Raffaele Palladino deve pensare solamente all’ostacolo rappresentato dagli sloveni del Celje.

La Fiorentina potrà mettere sul piatto anche l’esperienza: terza apparizione consecutiva in Conference League, le prime due sono terminate con altrettante finali perse mentre per il Celje questa è già di gran lunga la migliore stagione europea di sempre. Diciamo che la Conference League sta in effetti mantenendo gli obiettivi di concedere la ribalta a club e nazioni di secondo piano nel calcio europeo, ma poi per il successo finale i nomi sono quelli più blasonati. Questo almeno in teoria, poi saranno i risultati Conference League a dirci se oggi tutto andrà secondo logica…

Diretta/ Fiorentina Panathinaikos (risultato finale 3-1): Kean mette il sigillo sulla rimonta (13 marzo 2025)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 18.45

Legia Varsavia Chelsea

Ore 21.00

Betis Siviglia Jagiellonia

Celje Fiorentina

Djurgarden Rapid Vienna