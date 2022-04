Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata semifinali (28 aprile)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA IN SEMIFINALE!

I risultati di Conference League per l’andata delle semifinali ci faranno compagnia giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 21:00. Questo è l’orario di inizio di Feyenoord Marsiglia e Leicester Roma, appunto le due partite che inizieranno a darci una definizione del doppio confronto che poi si risolverà al ritorno, consegnandoci i nomi delle prime due finaliste in questa competizione. Prime due, nel senso ovvio che la Conference League è alla prima edizione di sempre: un evento quindi storico, e siamo contenti che anche una squadra italiana ne possa fare parte.

La Roma era accreditata come una delle grandi favorite per il titolo già quando sono state note le partecipanti alla fase a gironi, ma che José Mourinho sia arrivato fino alla semifinale era tutt’altro che scontato: lungo il percorso le difficoltà non sono mancate e altre squadre blasonate sono uscite di scena (il Tottenham addirittura nel girone), adesso bisognerà capire se la Roma ne avrà ancora, soprattutto perché delle tre potenziali avversarie ha pescato quella che certamente è la più tosta. Vedremo allora cosa succederà tra poco nel quadro dei risultati di Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio i risultati di Conference League per questa andata delle semifinali, possiamo notare anzitutto che due delle squadre partecipanti sono arrivate dall’Europa League (che, come la Champions, ha portato le terze dei gironi a “scendere di categoria” disputando il playoff che ha di fatto sostituito i sedicesimi) mentre le altre due, ovvero Roma e Feyenoord, in Conference League c’erano da subito e hanno giocato due gare in meno delle rispettive avversarie, perché entrambe sono riuscite a vincere il loro raggruppamento e dunque sono volate direttamente nel tabellone degli ottavi di finale.

Adesso ovviamente queste differenze tendono a cancellarsi: in partite che si risolvono nello spazio di 180 minuti (sempre che bastino) e nelle quali non esiste la regola del valore doppio sui gol in trasferta, le cose che possono succedere sono molteplici e poi bisogna sempre considerare che, anche se magari può essere “brutto” dirlo, la Conference League è ancora una sorta di competizione sperimentale e minore e, per quanto possa risultare importante vincerla (se non altro per mettere un trofeo in bacheca), gli obiettivi di campionato possono essere più sentiti. Vedremo comunque, perché chiaramente arrivati a una semifinale europea tutte tengono a proseguire il percorso…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Feyenoord Marsiglia

Ore 21:00 Leicester Roma











