RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA PER IL RIBALTONE!

Per i risultati Conference League è arrivato il momento di scoprire l’esito del ritorno degli ottavi, e dunque delle squadre che proseguiranno il loro percorso: giovedì 13 marzo le partite sono come sempre divise nelle fasce orarie delle 18:45 e delle 21:00, di questa seconda fa parte Fiorentina Panathinaikos nella quale i viola sono chiamati a ribaltare la sconfitta rimediata ad Atene, in una partita parecchio nervosa e discussa con quattro gol che sono clamorosamente arrivati nei primi 22 minuti, e poi la rete decisiva dei greci che ora hanno una bella occasione per passare il turno ed eliminare una delle grandi favorite per il titolo.

La Fiorentina, che ha giocato le ultime due finali di Conference League, rischia di cadere ancora contro una squadra greca come era già successo lo scorso maggio di fronte all’Olympiakos; i viola, che in campionato hanno perso a Napoli pur dimostrando di poter lottare, hanno chiaramente tutto per ribaltare la doppia sfida ma dovranno scendere in campo dimenticando immediatamente quanto accaduto ad Atene, soprattutto dal punto di vista della lucidità mentale perché il Panathinaikos ha fatto vedere di essere totalmente in corsa. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati Conference League per il ritorno degli ottavi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHELSEA AL SICURO

Ci avviciniamo al momento in cui scopriremo i risultati Conference League per il ritorno degli ottavi di finale, l’altra grande candidata a vincere il trofeo è naturalmente il Chelsea che, a differenza della Fiorentina, non ha sbagliato la partita di andata ed è andato a prendersi un 2-1 sul campo del Copenaghen, risultato che dovrebbe mettere Enzo Maresca e i Blues al riparo da brutte sorprese, perché a Stamford Bridge la differenza dei valori tra le due squadre dovrebbe essere netta. In una botte di ferro anche lo Jagiellonia, che prosegue il suo sorprendente percorso ripartendo dal 3-0 inflitto al Cercle Brugge.

Gli altri ottavi nei risultati Conference League sono invece tutti ancora in bilico: Paphos, Celje e Molde possono permettersi di pareggiare per superare il turno ma dovranno giocare in trasferta, il pareggio invece porterebbe ai tempi supplementari Rapid Vienna Borac Banja Luka e Vitoria Guimaraes Betis, in particolare gli austriaci si mangerebbero le mani perché all’andata si sono visti annullare il secondo gol e poi hanno subito il pareggio, naturalmente giocando in casa sono ancora più favoriti ma non si può mai dire quello che potrebbe venire fuori dai risultati Conference League di questa sera.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Cercle Brugge Jagiellonia (andata 0-3)

Ore 18:45 Djurgarden Paphos (andata 0-1)

Ore 18:45 Lugano Celje (andata 0-1)

Ore 18:45 Rapid Vienna Borac Banja Luka (andata 1-1)

Ore 21:00 Chelsea Copenaghen (andata 2-1)

Ore 21:00 Fiorentina Panathinaikos (andata 2-3)

Ore 21:00 Legia Varsavia Molde (andata 2-3)

Ore 21:00 Vitoria Guimaraes Betis (andata 2-2)