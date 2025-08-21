Risultati Conference League: diretta gol live score dell'andata dei playoff, giovedì 21 agosto anche la Fiorentina apre le danze.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI SCENDE IN CAMPO!

Mancano ormai solo pochi minuti alla prima partita che aprirà il lungo giovedì dedicato ai risultati Conference League. Questa competizione, che è stata inaugurata nel 2021, è dunque giunta alla quinta edizione: nelle prime tre abbiamo sempre avuto un’italiana in finale, con la differenza che la Roma ha vinto il titolo battendo il Feyenoord mentre la Fiorentina, come già ricordato, per due volte è stata sconfitta in maniera beffarda, prima dal West Ham e poi dall’Olympiakos, entrambe squadre abbordabili. Gli Hammers hanno dunque contribuito a portare l’Inghilterra in testa all’albo d’oro: l’anno scorso infatti ha trionfato il Chelsea.

Probabili formazioni Polissya Fiorentina/ Quote, il dubbio è Dzeko! (Conference League, oggi 21 agosto 2025)

Forse un successo scontato per la squadra di Enzo Maresca, decisamente superiore alla concorrenza, ma i Blues per certificare il loro ritorno a grandi livelli si sono poi presi anche il Mondiale per Club, schiantando nientemeno che il Psg campione di tutto in finale. Un attestato non indifferente, oggi però il Chelsea è tornato in Champions League e quindi la Conference League compete al già citato Crystal Palace di Oliver Glasner, due titoli in tre mesi dopo averne vinti zero in 120 anni di storia. Che parlino adesso i campi, perché ci siamo: per i risultati Conference League si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Conference League/ Sarà Fiorentina-Polyssia! Diretta gol live score (oggi 14 agosto)

ARRIVANO LE BIG

Con i risultati Conference League finalmente, così possiamo dire, si fa sul serio: giovedì 21 agosto, con la prima partita che inizia alle ore 18:00, avremo l’andata dei playoff e questo significa che entrano in corsa anche le squadre rappresentanti le principali federazioni della Uefa, Italia compresa.

La Fiorentina fa il suo esordio in campo neutro, per ovvie ragioni, contro gli ucraini del Polissya; ecco dunque la prima squadra di casa nostra impegnata nelle nuove coppe europee, non certo una novità per i viola che vanno a caccia ancora una volta del pass per quello che poi sarà il girone unico, già inaugurato nella passata stagione.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Besiktas nel segno di Abraham Diretta gol live score (oggi 7 agosto 2025)

I risultati Conference League ci consegnano poi altre big, così potremmo chiamarle: emblematico il caso del Crystal Palace, che avendo vinto la FA Cup si era qualificato all’Europa League ma è stato “retrocesso” a causa della regola della multiproprietà (con il Lione).

Se non altro le Aquile si possono consolare nella consapevolezza che, dovessero superare i playoff – contro il Fredrikstad – sarebbero tra le favorite per portare a casa il titolo; quest’anno forse a differenza dell’anno passato mancano le grandi squadre, la Fiorentina sta studiando per tornare tale ma non c’è un Chelsea, dunque vedremo cosa ci diranno i risultati Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA E LA “MALEDIZIONE”

Per il quarto anno consecutivo nei risultati Conference League c’è la Fiorentina come rappresentante dell’Italia: un caso davvero unico, possibile anche grazie all’allora penalizzazione della Juventus che le aveva nuovamente aperto le porte. Un anno fa la Fiorentina aveva rischiato l’eliminazione al playoff, poi era arrivata in semifinale dove non aveva saputo superare il Betis; la Viola aveva così mancato la terza finale in altrettante partecipazioni, purtroppo le prime due le ha perse (contro West Ham e Olympiakos) e allora si può davvero parlare di una maledizione legata ai risultati Conference League, e ora da spezzare.

Intanto però la Fiorentina, tornata sotto la guida di Stefano Pioli che l’aveva già allenata (nel periodo della tragica morte di Davide Astori), deve superare il doppio confronto nei playoff: il Polissya non è avversaria che possa troppo impensierire la compagine gigliata ma conteranno molto anche i carichi di lavoro, probabilmente vedremo ancora una squadra imballata ma quel che conta è il risultato, a cominciare dalla partita di andata che poi nei risultati Conference League può già spianare la strada rendendo quasi una formalità il match di ritorno. Non ci resta allora che aspettare il responso dei campi, che arriverà tra poco…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:00 Rosenborg Mainz

Ore 19:00 Gyor Rapid Vienna

Ore 19:00 Hacken Cluj

Ore 19:00 Hamrun Rigas

Ore 19:00 Wolfsberger Omonia Nicosia

Ore 19:45 Basaksehir Universitatea Craiova

Ore 20:00 Anderlecht Aek Atene

Ore 20:00 Breidablik Virtus

Ore 20:00 Celje Ostrava

Ore 20:00 Drita Differdange

Ore 20:00 Levski Sofia Az Alkmaar

Ore 20:00 Neman Rayo Vallecano

Ore 20:00 Olimpia Lubiana Noah

Ore 20:00 Polissya Fiorentina

Ore 20:00 Shakhtar Servette

Ore 20:00 Sparta Praga Riga

Ore 20:00 Strasburgo Brondby

Ore 20:15 Jagiellonia Dinamo Tirana

Ore 20:15 Losanna Besiktas

Ore 20:45 Shelbourne Linfield

Ore 21:00 Crystal Palace Fredrikstad

Ore 21:00 Hibernian Legia Varsavia

Ore 21:00 Rakow Arda

Ore 21:00 Santa Clara Shamrock Rovers