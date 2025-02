RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Sicuramente all’interno del quadro dei risultati Conference League c’è una squadra che merita attenzione: lo Jagiellonia sta sorprendendo davvero tutti, una squadra che fino allo scorso anno aveva vinto una Coppa e una Supercoppa di Polonia ma che ha vinto il primo campionato nella sua storia, e poi per la prima volta di sempre ha potuto disputare la fase finale di una competizione europea. Con 14 punti nel super girone ha anche sfiorato la qualificazione diretta agli ottavi, ma si è rifatta (almeno per ora) con il 3-1 sul campo del Backa Topola; ora nel mirino c’è un obiettivo parecchio complicato ma stuzzicante.

Ovvero, diventare la seconda squadra polacca a raggiungere una finale europea: finora l’unica a riuscirci è stata il Gornik Zabrze, che nel 1970 ringraziò il lancio della monetina con cui eliminò la Roma nella semifinale di Coppa delle Coppe ma, a Vienna, perse 2-1 contro il Manchester City. Sono passati 55 anni da quell’unicum, come detto per lo Jagiellonia l’impresa appare complicatissima ma sognare è lecito, intanto agli ottavi (in caso di qualificazione) potrebbe esserci un derby di grande intensità contro il Legia Varsavia (oppure il Cercle Bruges). Noi ora facciamo parlare i campi: per i risultati Conference League si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PER PRENDERSI GLI OTTAVI!

Finalmente i risultati Conference League ci consegneranno le ultime otto squadre qualificate agli ottavi: dalle partite di giovedì 20 febbraio (quattro alle ore 18:45, quattro alle 21:00) usciranno infatti i nomi delle società che raggiungeranno le otto che hanno già staccato il pass dopo le sei giornate del super girone, stasera invece si gioca il ritorno dei playoff e bisogna dire che alcune situazioni appaiono abbastanza definite, mentre altre ci parlano di equilibrio anche considerando che, ormai da quattro anni, la Uefa ha cancellato la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, contribuendo a creare ancora più equilibrio nelle sfide in andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Certamente nei risultati Conference League di questa sera chi ha già ottenuto un ampio vantaggio, e forse non scalfibile, è il Betis: gli andalusi hanno dominato sul campo del Gent vincendo per 3-0, hanno messo in mostra un Antony rinato rispetto al periodo nel Manchester United e ora cavalcano verso gli ottavi nella consapevolezza di poter fare altra strada. Da seguire con interesse anche le due partite che riguardano la Fiorentina: servirà il sorteggio, ma i viola sanno già quali sono le due opzioni (o sarebbe meglio dire quattro, per ora), sicuramente osserveranno con attenzione quello che succederà questa sera nei risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UNO SCENARIO RICCO

Abbiamo accennato alla Fiorentina, è giusto allora ricordare quali sono le due partite che nei risultati Conference League i viola devono tenere d’occhio: la prima è quella che si gioca ad Atene, dove il Panathinaikos deve recuperare la sconfitta subita dal Vikingur ma lo fa in fiducia, perché settimana scorsa nel finale ha beneficiato di un rigore che, trasformato, ha cambiato quasi del tutto lo scenario, la rete da rimontare è una sola. Così anche per l’Olimpia Lubiana, che se la vede con il Borac Banja Luka: derby dei Balcani con i bosniaci che all’andata sono riusciti a confermare il fattore campo vincendo 1-0, chiaramente però gli sloveni hanno tutte le possibilità di girare gli eventi.

Per il resto, è quasi qualificato agli ottavi anche lo Jagiellonia: i polacchi continuano a sorprendere e grazie al 3-1 sul campo del Backa Topola si sono assicurati oltre metà del pass per il prossimo turno, ha vinto in trasferta anche lo Shamrock Rovers che forse rappresenta la più bella storia nei risultati Conference League di questa stagione, e che questa sera difenderà il gol segnato sul campo del Molde nell’andata dei playoff. Da un successo fuori casa partirà anche l’Heidenheim, che nel girone sembrava aver perso un po’ di spinta rispetto al grande avvio ma settimana scorsa ha vinto 2-1 a Copenaghen: i tedeschi possono davvero sognare gli ottavi di finale.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Betis Gent 0-0 (andata 3-0)

Ore 18:45 Heidenheim Copenaghen 0-0 (andata 2-1)

Ore 18:45 Olimpia Lubiana Borac Banja Luka 0-0 (andata 0-1)

Ore 18:45 Paphos Omonia Nicosia 0-0 (andata 1-1)

Ore 21:00 Apoel Nicosia Celje (andata 2-2)

Ore 21:00 Jagiellonia Backa Topola (andata 3-1)

Ore 21:00 Panathinaikos Vikingur (andata 1-2)

Ore 21:00 Shamrock Rovers Molde (andata 1-0)