RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ La costante norvegese! Diretta gol live score (22 febbraio 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA COSTANTE

Parlando ancora dei risultati di Conference League possiamo citare una costante: si tratta del Bodo/Glimt che già più volte abbiamo citato nei nostri discorsi, perché si tratta di una vera e propria favola. Fondato nel 1916, tra alti e bassi tornato in Eliteserien nel 2017, da quel momento è partito di fatto senza budget ma nel corso degli anni ha saputo costruire una squadra divertente e di qualità, che nel 2022 ha incredibilmente raggiunto i quarti della neonata Conference League rifilando un 6-1 alla Roma nel girone e poi battendola nuovamente all’Aspmyra – dopo averci pareggiato all’Olimpico – prima di venire eliminata dagli stessi giallorossi.

L’anno scorso il Bodo/Glimt si è regalato addirittura i gironi di Europa League ma, terzo alle spalle di Arsenal e Psv con appena 4 punti, è arrivato al playoff di Conference League perdendo la doppia sfida con il Lech Poznan, 0-0 in casa e 0-1 in trasferta. Per la terza stagione consecutiva troviamo la favola norvegese in questo turno intermedio: una costante incredibile se pensiamo che di anno in anno i migliori talenti vengono ceduti per fare cassa, l’ultimo della lista è Amahl Pellegrino che, dopo 76 gol in 119 partite con il Bodo/Glimt, a 33 anni ha scelto di giocare nella MLS e ha firmato per i San José Earthquakes. (agg. di Claudio Franceschini)

IL RITORNO DEL PLAYOFF!

I risultati di Conference League ci faranno compagnia giovedì 22 febbraio, ovviamente con le partite valide per il ritorno dei playoff: si gioca come sempre alle ore 18:45 e alle ore 21:00, ricordando che Gent Maccabi Haifa è stata una sorta di anticipo visto che si è giocata ieri; non avremo italiane in campo perché la Fiorentina, unica nostra rappresentante in Conference League, ha vinto il suo girone e ha così potuto saltare il turno intermedio, insieme alle altre prime classificate nella competizione.

Questo ovviamente toglie ben poco all’attesa per questi risultati di Conference League, anche perché lo scenario che si è creato dopo le partite di andata è davvero interessante: di fatto solo lo Sturm Graz (4-1 allo Slovan Bratislava) ha un piede negli ottavi, rischia anche la Dinamo Zagabria nonostante sia stata l’unica squadra capace di vincere in trasferta (contro il Betis, a sorpresa) perché un 1-0 è tutt’altro che definitivo. Dunque ora analizzeremo il contesto in cui si giocano questi risultati di Conference League, poi lasceremo che a parlare siano i campi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

A margine dei risultati di Conference League per questo ritorno dei playoff dobbiamo dire che tre partite ripartono da un risultato di parità: l’Ajax ha recuperato due gol al Bodo/Glimt nei minuti di recupero ed è così rimasto ben vivo, ma ora si va nel temibile Aspmyra e i norvegesi una settimana fa hanno avuto larghi tratti di partita in cui hanno dominato, per cui l’ago della bilancia pende ancora dalla loro parte. È finita 0-0 Ludogorets Servette, tra due squadre che hanno fatto vedere ben poco; difficile dire chi sia favorito, certo ora i bulgari possono giocare in casa il match di ritorno.

Bel 2-2 invece in Belgio tra Union Saint Gillois e Eintracht: i tedeschi hanno vantaggio ma non si può dire, attenzione alle sorprese. Le altre vittorie di cui non abbiamo parlato sono tutte arrivate di misura: ecco perché nei risultati di Conference League Olympiacos e Molde rischiano parecchio contro Ferencvaros e Legia Varsavia che questa sera potranno giocare davanti al loro pubblico. Come ultimo dato, ricordiamo che non sussiste più la regola del gol in trasferta che vale doppio: questo aggiunge pepe ai risultati di Conference League di stasera…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Bodo/Glimt Ajax (andata 2-2)

Ore 18:45 Dinamo Zagabria Betis (andata 1-0)

Ore 18:45 Ludogorets Servette (andata 0-0)

Ore 21:00 Eintracht Union Saint Gilloise (andata 2-2)

Ore 21:00 Ferencvaros Olympiacos (andata 0-1)

Ore 21:00 Legia Varsavia Molde (andata 2-3)

Ore 21:00 Slovan Bratislava Sturm Graz (andata 1-4)











