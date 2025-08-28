Risultati Conference League: diretta gol live score delle partite che giovedì 28 agosto si giocano per il ritorno dei playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA PER IL PASS!

Anche i risultati Conference League arrivano questa sera, giovedì 28 agosto, alla loro conclusione per quanto riguarda i turni preliminari: dalle ore 18:00 si giocano le tante partite valide per il ritorno dei playoff, e dunque torna in campo anche la Fiorentina che alle ore 20:00 sfida il Polissya.

I viola sono sul campo neutro di Reggio Emilia, ma poco importa: all’andata hanno vinto 3-0 sia pure giocando più di un tempo in inferiorità numerica, e dunque sono davvero ad un passo dall’ennesima partecipazione alla fase finale di un torneo nel quale hanno perso due finali raggiungendo poi la semifinale nella passata edizione.

Formalità per la Fiorentina, ma anche per altre squadre considerando quanto maturato nei risultati Conference League una settimana fa: ad esempio per l’Hacken, che ha clamorosamente battuto il Cluj con un 7-2 che lascia poco spazio alle sorprese.

Da valutare poi le altre big: sotto i riflettori finisce il Crystal Palace, di cui abbiamo parlato a lungo e che gioca sul campo del Fredrikistad ripartendo dalla vittoria per 1-0 ottenuta a Londra. Si tratta allora di capire cosa ancora succederà nei risultati Conference League, aspettando di scoprire tutte le squadre qualificate al girone unico che ci farà compagnia da settembre.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SGUARDO ALLO SCENARIO

Ci avviciniamo a grandi passi ai risultati Conference League per il ritorno dei playoff; la Fiorentina è solo una delle squadre da osservare in questa serata, del Crystal Palace abbiamo già detto ma in campo ci saranno anche Rayo Vallecano e Mainz. Possiamo dire, come del resto avevamo già fatto, che queste sono le realtà che almeno sulla carta dovrebbero giocarsi la vittoria del titolo a maggio, altre sono invece delle bellissime sorprese come gli Hamrun Spartans, che possono lecitamente sognare la qualificazione al girone avendo vinto 1-0 contro il Rigas – già avversario dei viola – la partita di andata.

Anche il Gyori ETO ha ottime possibilità, ma il compito appare più difficile: gli ungheresi infatti sono di stanza a Vienna, contro il Rapid che aveva già fatto bene lo scorso anno, ma comunque difendono un successo per 2-1. Riparte invece da un pareggio per 1-1 il Besiktas, ambizioso ma che deve ancora superare l’ostacolo Losanna; gli svizzeri sognano di fare come il Lugano nella passata edizione. I risultati Conference League per il ritorno dei playoff sono davvero dietro l’angolo: stiamo dunque a vedere cosa succederà e, alla fine della serata, potremo finalmente parlare anche dell’imminente sorteggio che sancirà il percorso delle squadre nel girone unico.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:00 Noah Olimpia Lubiana (andata 4-1)

Ore 18:00 Fredrikstad Crystal Palace (andata 0-1)

Ore 18:00 Omonia Nicosia Wolfsberger (andata 1-2)

Ore 19:00 Rigas Hamrun Spartans (andata 0-1)

Ore 19:00 Rapid Vienna Gyori ETO (andata 1-2)

Ore 19:00 Besiktas Losanna (andata 1-1)

Ore 19:30 Universitatea Craiova Basaksehir (andata 2-1)

Ore 19:30 Az Alkmaar Levski Sofia (andata 2-0)

Ore 19:30 Cluj Hacken (andata 2-7)

Ore 20:00 Differdange Drita (andata 1-2)

Ore 20:00 Brondby Strasburgo (andata 0-0)

Ore 20:00 Aek Atene Anderlecht (andata 1-1)

Ore 20:00 Banik Ostrava Ceje (andata 0-1)

Ore 20:00 Arda Rakow (andata 0-1)

Ore 20:00 Fiorentina Polissya (andata 3-0)

Ore 20:00 Rayo Vallecano Neman (andata 0-1)

Ore 20:45 Linfield Shelbourne (andata 1-3)

Ore 20:44 Dinamo City Jagiellonia (andata 0-3)

Ore 21:00 Virtus Breidablik (andata 1-2)

Ore 21:00 Servette Shakhtar (andata 1-1)

Ore 21:00 Legia Varsavia Hibernian (andata 2-1)

Ore 21:00 Shamrock Rovers Santa Clara (andata 2-1)

Ore 21:00 Mainz Rosenborg (andata 1-2)