Risultati Conference League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno playoff)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL RITORNO DEI PLAYOFF!

I risultati di Conference League tornano a farci compagnia appena una settimana dopo aver assistito alle partite valide per l’andata dei playoff: giovedì 24 febbraio, con inizio alle ore 18:45 per le prime cinque sfide e le ore 21:00 per le altre tre, vivremo chiaramente il ritorno dei playoff che determinerà quali squadre proseguiranno la corsa nella neonata competizione, arrivando così al tabellone degli ottavi di finale che, come sappiamo e ricalcando quanto accadrà anche in Europa League, verrà sorteggiato nuovamente in maniera integrale.

Le partite che compongono i risultati di Conference League per il ritorno dei playoff interessano anche la Roma: i giallorossi, primi nel loro girone, agli ottavi ci sono andati direttamente senza dover passare da questo turno intermedio, dunque la prossima avversaria uscirà da quelle che si qualificheranno questa sera. Prima che per i risultati di Conference League si inizi a giocare, proviamo adesso a gettare uno sguardo su cosa potrebbe accadere questo giovedì, dovendo ovviamente partire dai risultati che sono maturati la scorsa settimana e che potrebbero aver già condizionato l’esito del doppio confronto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Il fatto che la Uefa abbia eliminato la regola del valore doppio sui gol in trasferta condiziona anche i risultati di Conference League: di fatto ci sono solo due partite che sembrano averci già consegnato la squadra qualificata agli ottavi, nello specifico parliamo di Bodo/Glimt Celtic, che all’andata ha visto i sorprendenti norvegesi prevalere per 3-1 in Scozia, e ovviamente Randers Leicester con le Foxes che partono dal 4-1 timbrato al King Power Stadium.

Due partite diverse, ma Bodo e Leicester potrebbero già avere oltre un piede agli ottavi; gli altri risultati di Conference League saranno incerti, perché il Fenerbahçe può sicuramente vincere con una rete di scarto sul campo dello Slavia Praga e lo stesso Marsiglia, particolarmente ondivago come abbiamo già visto nel girone di Europa League, non può assolutamente dirsi al sicuro con il 3-1 timbrato al Vélodrome contro il Qarabag, anche se da questo punto di vista un 2-0 per gli azeri manderebbe la partita ai tempi supplementari. Dunque tra poco scopriremo quello che succederà sui campi…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Partizan Sparta Praga (andata 1-0)

Ore 18:45 Bodo/Glimt Celtic (andata 3-1)

Ore 18:45 Randers Leicester (andata 1-4)

Ore 18:45 Maccabi Tel Aviv Psv (andata 0-1)

Ore 18:45 Qarabag Marsiglia (andata 1-3)

Ore 21:00 Vitesse Rapid Vienna (andata 1-2)

Ore 21:00 Paok Midtjylland (andata 0-1)

Ore 21:00 Slavia Praga Fenerbahçe (andata 3-2)



