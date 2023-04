RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ La Fiorentina e lo scenario, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LO SCENARIO PER L’ITALIA

Anticipando le notizie del campo per i risultati di Conference League, possiamo parlare dello scenario per la prossima edizione che riguarda la nostra Serie A. Come sappiamo in Conference League si qualifica la settima in classifica del campionato, perché i primi quattro posti sono riservati alla Champions League e gli altri due all’Europa League, laddove la vincitrice della Coppa Italia faccia già parte della Top 4; tuttavia, il regolamento della UEFA stabilisce anche che, se una squadra di un certo Paese dovesse vincere la Conference League, la stessa federazione vi iscriverebbe la sua rappresentante solo se questa dovesse terminare tra le prime sette.

Insomma: il settimo posto non garantisce necessariamente la qualificazione, la Fiorentina dal canto suo andrebbe in Europa League in caso di titolo vinto in Europa ma a quel punto l’Italia non avrebbe nessuna squadra nella Conference League 2023-2024. Uno scenario che sarebbe curioso: a quel punto avremmo vinto entrambe le edizioni della neonata competizione, ma non potremmo fare il tris. Questo, appunto, a meno che la stessa Fiorentina entri tra le prime sette della Serie A, “liberando” il posto per un’altra squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA PER LA SEMIFINALE!

I risultati di Conference League ci conducono per mano al ritorno dei quarti: le quattro partite in programma giovedì 20 aprile si giocano in due diverse fasce orarie. Fiorentina Lech Poznan, ovviamente quella che ci riguarda da vicino, inizia alle ore 18:45 con Az Alkmaar Anderlecht, mentre le altre duee saranno alle ore 21:00 e saranno Nizza Basilea e West Ham Gent, al termine della serata avremo il quadro delle squadre qualificate alle semifinali che, come sappiamo, sono già state formate sulla carta e nel tabellone dal sorteggio precedente.

Studiando i risultati di Conference League per il ritorno dei quarti possiamo notare come la situazione sia ancora in equilibrio: la Fiorentina è l’unica squadra ad avere un piede (e anche più) in semifinale grazie al 4-1 di Poznan andato in scena una settimana fa, anche l’Anderlecht non è certissimo del suo 2-0 casalingo perché l’Az Alkmaar è una squadra che soprattutto in casa ha la capacità di ribaltare. Le altre due partite sono terminate in parità, e dunque è equilibrio totale: tra poco vedremo cosa ci diranno i campi per i risultati di Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Avvicinandoci ai risultati di Conference League bisogna innanzitutto dire che la Fiorentina continua la sua grande corsa nel torneo: vincendo in Polonia ha incamerato la sua nona vittoria consecutiva, chiaramente che i viola potessero arrivare in fondo alla competizione si sapeva e pensava ma, soprattutto per quello che era stato l’approccio nel girone, il timore era quello che la Fiorentina potesse prendere sotto gamba i risultati di Conference League, preferendo concentrarsi sulla rincorsa a un posto in Europa League attraverso il campionato.

Probabilmente poi il passo lento in Serie A ha fatto la differenza qui, perché Vincenzo Italiano si è convinto che il traguardo potesse essere tagliato seguendo un’altra strada; forse la Lazio era la concorrente più temibile in questa competizione ma è stata eliminata, dunque adesso per la Fiorentina le insidie certamente non mancano ma il percorso potrebbe essere realmente trionfale. Vedremo poi quali saranno le altre squadre che si qualificheranno alle semifinali di Conference League, i campi stanno per fornirci le loro insindacabili risposte…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 18:45 Fiorentina Lech Poznan (andata 4-1)

Ore 18:45 Az Alkmaar Anderlecht (andata 0-2)

Ore 21:00 Nizza Basilea (andata 2-2)

Ore 21:00 West Ham Gent (andata 1-1)











