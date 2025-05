RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA SOGNA!

I risultati Conference League tornano a farci compagnia nella serata di giovedì 1 maggio: alle ore 21:00 si giocano Betis Fiorentina e Djurgarden Chelsea, le due semifinali di andata. Prosegue il sogno viola di giocare la terza finale consecutiva in questa competizione: la Fiorentina ha un conto aperto con la Conference League avendo sfiorato il titolo nei due anni passati, nel frattempo ha ritrovato vigore anche in campionato e si è rimessa in corsa addirittura per un posto in Champions League ma intanto affronta la complicata trasferta al Villamarin, consapevole che adesso l’asticella si alza eccome.

Il Betis infatti è squadra di altro livello rispetto a Panathinaikos e Celje (con tutto il rispetto) affrontate all’andata e ai quarti, tra l’altro due turni nei quali la Fiorentina ha anche attraversato qualche momento di difficoltà; difficile fare un pronostico ma certamente nei risultati Conference League, a cominciare dalla semifinale di andata di questa sera, servirà la miglior versione della squadra di Raffaele Palladino, per intenderci quella che aveva vinto otto partite consecutive sognando addirittura lo scudetto. Tra poco i campi ci diranno come andranno le cose, non vediamo dunque l’ora che arrivi il momento di vivere i risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: DUE FAVORITE

Parlando ancora dei risultati Conference League dobbiamo dire che ci sono due favorite: abbiamo detto che il pronostico in Andalusia è in equilibrio ma fin dall’inizio dell’anno la Fiorentina, anche in virtù delle due finali precedenti, era accreditata da tanti come potenziale finalista, e il fatto che sia riuscita ad evitare il Chelsea sino all’ultimo atto ha aumentato le sue chance. Il Chelsea sta vivendo una situazione molto simile ai viola: in Premier League è in piena corsa per un posto in Champions League ed è aiutata dal fatto che l’Inghilterra porterà cinque squadre nella principale competizione.

Vantaggio non da poco, che però non semplifica troppo lo scenario per Enzo Maresca visto che la lotta è serratissima con parecchie squadre coinvolte e separate da pochissimi punti in classifica. Resta il fatto che il Chelsea è entrata nella Conference League sapendo di essere la candidata numero uno per sollevare il trofeo a fine stagione e quindi l’Inghilterra può sognare un tris di titoli in questa stagione, ma come detto bisogna aspettare l’esito delle due semifinali di andata e poi naturalmente di quelle di ritorno per avere il quadro della situazione.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA SEMIFINALI

Ore 21:00 Betis Fiorentina

Ore 21:00 Djurgarden Chelsea