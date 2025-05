RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA A CACCIA DEL TRIS!

La grande attesa per i risultati Conference League sta per finire: dalle ore 21:00 di giovedì 8 maggio vivremo finalmente le due semifinali di ritorno. Chelsea Djurgarden a Stamford Bridge, Fiorentina Betis all’Artemio Franchi: c’è Italia su entrambi i campi, perché l’allenatore dei Blues è Enzo Maresca che, protagonista in Europa quando giocava con il Siviglia, va a caccia del primo grande risultato in carriera dopo la promozione in Premier League ottenuta con il Leicester, e questo traguardo con tutto il rispetto per le Foxes sarebbe decisamente superiore perché avvicinerebbe il tecnico al primo trofeo internazionale di una carriera ancora giovane.

Naturalmente però i nostri riflettori saranno puntati sulla Fiorentina: i viola possono andare a giocare la terza finale consecutiva, confermando la presenza di una squadra italiana in ogni singolo atto di questa Conference League visto che la prima edizione l’aveva vinta la Roma, peraltro con gol di Nicolò Zaniolo che può dunque tornare a vivere quelle emozioni, e magari risultare ancora determinante. Perché sia così però bisognerà ribaltare il Betis, squadra di ottima qualità che al Villamarin ha vinto 2-1: nei risultati Conference League la Fiorentina si aggrappa al gol trovato in extremis da Luc

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHELSEA IN CARROZZA

È dunque quasi tempo di risultati Conference League: se la Fiorentina dovrà sudare per ottenere la qualificazione alla finale, il Chelsea ha la strada spianata verso Breslavia: i Blues infatti hanno vinto 4-1 sul campo del Djurgarden, un risultato che non ha sorpreso per la netta differenza tra le due squadre e con il Chelsea che dunque ha fatto quello che tutti pensavano facesse, ovvero arrivare ad un passo dalla finale (manteniamo un minimo di possibilità che succeda un mezzo miracolo) perché già all’inizio della Conference League la squadra di Maresca era considerata la grande favorita per il titolo, al pari della Fiorentina e del Betis e magari anche con qualcosa in più.

Il pronostico dunque è stato rispettato, anche se per arrivare ai risultati Conference League di questa sera siamo dovuti passare attraverso qualche sorpresa; la stessa Fiorentina per esempio ha già dovuti rimontare contro il Panathinaikos, e anche nei quarti il Celje ha messo a dura prova la squadra viola che non ha mai davvero rischiato di essere eliminata, ma che certamente ha avuto bisogno di sudare più del dovuto per far fuori gli sloveni. Adesso arrivano queste due semifinali di ritorno, che finalmente ci diranno chi giocherà la finale a Breslavia sperando che ci sia anche del viola.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Chelsea Djurgarden (andata 4-1)

Ore 21:00 Fiorentina Betis (andata 1-2)