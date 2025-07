Risultati Conference League, diretta gol live score delle ben 23 partite in programma nel ritorno del 1° turno preliminare (oggi 17 luglio)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI GIOCA

Daugavpils Vllaznia aprirà fra pochissimi minuti il lungo giovedì sera in compagnia dei risultati Conference League. Parliamo di un incrocio fra il calcio lettone e quello albanese, sette giorni fa il Daugavpils aveva vinto per 0-1 sul campo del Vllaznia e di conseguenza adesso è nettamente favorito per il passaggio del turno, avendo il ritorno in casa. Possiamo ricordare che, a differenza delle altre due Coppe, in Conference League nessuno ha il posto garantito nella fase a gironi.

Per cui pure le rappresentanti dei campionati top – come la nostra Fiorentina – dovranno disputare il turno di playoff a fine agosto, per la precisione il 21 e il 28 del mese prossimo. Oltre ai viola scenderanno in campo anche Crystal Palace, Rayo Vallecano, Mainz e Strasburgo, che magari sono i sogni per le squadre che già adesso stanno calcando i campi periferici di tutta Europa nel primo turno preliminare. Diamo allora la parola finalmente ai risultati Conference League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SERA DI VERDETTI

Oggi, giovedì 17 luglio, i risultati Conference League ci offriranno già tanti verdetti, perché ci attende una raffica di partite che saranno valide per il ritorno del primo turno preliminare, un vero e proprio giro d’Europa in realtà spesso poco conosciute e anche molto lontane fra loro, tanto che si giocherà dalle ore 17.00, con l’ultimo match invece alle 21.

Essendo i risultati Conference League, una conseguenza ovvia è che le squadre eliminate non possono essere ripescate in altre competizioni, per cui le sconfitte avranno già terminato a metà luglio il proprio cammino stagionale nelle Coppe europee, che d’altronde si annuncia complicato anche per chi si qualificherà.

Infatti ci saranno poi altri tre turni (playoff compresi) per arrivare al tabellone principale con il girone unico che ci farà compagnia in autunno, inoltre man mano entreranno in lizza squadre di livello superiore e quindi per chi è già in campo ora non sarà facile riuscire a fare così tanta strada.

In ogni caso, per chi gioca fin dal primo turno è chiaro che ogni turno superato è una soddisfazione e può aiutare nel ranking, magari per migliorare la posizione di partenza della propria federazione nazionale nella prossima stagione. Una motivazione in più per rendere vibranti i risultati Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: COSA ATTENDERCI OGGI?

Per la precisione ci saranno ben 23 partite nelle prossime ore per i risultati Conference League nel ritorno del primo turno preliminare, per cui ci sarebbe davvero tanto da seguire. Vogliamo allora mettere in evidenza le partite delle due squadre di San Marino, che naturalmente sentiamo particolarmente vicine in attesa del debutto della Fiorentina, ormai “abbonata” per l’Italia a questa competizione. Parliamo allora di Tre Fiori e La Fiorita, con prospettive a dire il vero diverse fra loro.

Per La Fiorita le speranze sono davvero ridotte dopo la sconfitta per 3-0 nella partita d’andata contro i macedoni del Vardar: vero che adesso c’è il ritorno in casa, ma servirebbe un’impresa da annali per il calcio sammarinese per sperare nella qualificazione. I risultati Conference League potrebbero invece dare più speranze al Tre Fiori, che giocherà in Armenia contro il Pyunik partendo però dalla vittoria casalinga per 1-0 all’andata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Daugavpils Vllaznia

Ore 18.00

HJK Helsinki Runavik

Ordabasy Torpedo Kutaisi

Pyunik Tre Fiori

Hegelmann St. Patricks

Rabotnicki Zhodino

Flora Valur

Dila Gori Racing Luxembourg

Santa Coloma Borac Banja Luka

Ore 18.30

Paide Magpies

Ore 19.00

Sileks Decic

Haverfordwest Floriana

Petrocub Birkirkara

Diddeleng Atletic Escaldes

Penybont Kauno Zalgiris

Ore 19.30

Koper Zeljeznicar

Ore 20.00

Partizani Kalju

Neman Urartu

Ore 20.30

Dynamo Brest Sutjeska

Ore 20.45

Ki Klaksvik SJK

Vikingur Malisheva

Cliftonville St.Joseph’s

Ore 21.00

La Fiorita Vardar